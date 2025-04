Xôn xao hình ảnh hai xe ô tô cùng biển số 'chạm mặt' ở Nghệ An

TPO - Hình ảnh hai chiếc ô tô cùng mang biển số 37A-718.60 xuất hiện gần một chung cư tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) gây xôn xao dư luận.

Ngày 12/4, hình ảnh hai chiếc ô tô Hyundai, một màu trắng và một màu đỏ, cùng mang biển kiểm soát 37A-718.60, xuất hiện trên mạng xã hội. Cả hai xe được cho là đỗ gần nhau tại một khu vực gần chung cư ở thành phố Vinh. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

Nhiều người dùng mạng xã hội nghi ngờ chiếc xe màu đỏ sử dụng biển số giả. Dòng chữ và số trên biển xe màu đỏ có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là số 8 có phông chữ không đồng nhất với kiểu chữ chuẩn của biển kiểm soát ô tô.

Theo quy định, mỗi phương tiện cơ giới chỉ được cấp một biển số duy nhất. Việc sử dụng biển số giả hoặc biển số trùng có thể bị xử lý hình sự nếu phát hiện có dấu hiệu làm giả, sử dụng giấy tờ giả.

Người dân mong muốn Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc, làm rõ danh tính chủ phương tiện và nguồn gốc của hai biển số giống nhau nói trên; đồng thời xử lý nghiêm nếu có vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và sự minh bạch trong quản lý phương tiện.

Theo Điều 16, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị xử phạt hành chính 4-6 triệu đồng đối với cá nhân và 8-12 triệu đồng đối với tổ chức.

Trường hợp có dấu hiệu làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan Nhà nước sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.