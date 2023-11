Xem xét hỗ trợ lực lượng công an bán chuyên trách

TPO - Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố sẽ xem xét 25 báo cáo và 43 nội dung ban hành nghị quyết. Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách.

Ngày 30/11, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp được khai mạc ngày 5/12 và bế mạc chiều 8/12. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét 25 báo cáo và 43 nội dung ban hành nghị quyết.

HĐND thành phố cũng xem xét 43 nội dung ban hành nghị quyết. Trong đó, đáng chú ý có: Nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của HĐND thành phố phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết về cơ chế, chính sách phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) trên địa bàn quận: Ba Đình, Đống Đa; Nghị quyết sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hà Nội, thực hiện Luật Công an Nhân dân năm 2018, Nghị quyết số 22-NQ/BCT, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ tháng 12/2017 đến nay, Công an TP. Hà Nội đã điều động 2.492 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Cũng theo UBND TP. Hà Nội, hiện nay, mức phụ cấp của lực lượng công an bán chuyên trách thấp dẫn đến nhiều người xin chuyển công tác khác hoặc xin nghỉ việc. Hiện trên địa bàn thành phố còn 3.774 công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.