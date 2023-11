Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã

TPO - Xác định việc bố trí điều tra viên ở Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an, đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 609 điều tra viên tại 460/460 Công an cấp xã trong toàn tỉnh, vượt 6 tháng so với tiến độ.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã.

Xác định việc bố trí điều tra viên ở Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an. Do đó, sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Công an, Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, rà soát, bổ nhiệm chức danh điều tra viên đối các đồng chí là Trưởng, Phó trưởng Công an các xã.

Khi được bổ nhiệm chức danh điều tra viên, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an cấp xã sẽ cao hơn, trọng trách nặng nề hơn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng; đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 609 điều tra viên tại 460/460 Công an cấp xã trong toàn tỉnh, vượt 6 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao (hoàn thành trước tháng 5/2024), là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an.