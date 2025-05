Xe máy điện VinFast giá từ 12 triệu đồng, tất cả khách hàng là đối tác thân thiết

Chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh ” lần thứ 3 của VinFast đang khuấy đảo thị trường khi bảng giá mới của các dòng xe máy điện đang ở mức hấp dẫn chưa từng có và thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Sở hữu xe máy chỉ từ 12 triệu đồng

Ngay sau khi VinFast công bố chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần thứ 3 cùng loạt ưu đãi “khủng”, cộng đồng mạng và người tiêu dùng đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ với mức giá mới của các dòng xe máy điện.

Cụ thể, từ ngày 22/05/2025, khách hàng khi mua ô tô hoặc xe máy điện VinFast sẽ được áp dụng mức giảm 4% theo chương trình “toàn dân là đối tác thân thiết”.

Đặc biệt, với dòng xe máy điện, ngoài mức giảm nói trên, VinFast sẽ đồng thời điều chỉnh giá bán theo hướng dễ tiếp cận hơn, nhằm đảm bảo mọi mẫu xe đều có mức giá thấp hơn so với xe máy xăng cùng phân khúc. Tổng mức giảm có thể lên đến 15–20% so với giá cũ, tùy từng dòng xe.

Theo đó, mẫu xe Motio chỉ còn 12 triệu đồng, Evo Neo 17,8 triệu đồng, Feliz Neo 22,4 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với các mẫu xe xăng phổ biến cùng phân khúc. Tương tự, những mẫu xe cao cấp như Vento Neo, Vento S hay Theon S cũng được điều chỉnh mức giá mới hấp dẫn hơn. Mẫu xe cao cấp nhất dải sản phẩm là Theon S cũng chỉ ở mức 56,9 triệu đồng.

“Chưa từng nghĩ có thể sở hữu một chiếc xe máy điện chất lượng, uy tín, an toàn với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng. Kèo này quá hời”, chị Mai Hương (quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.

Trên các hội nhóm công nghệ và ô tô – xe máy, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng của cộng đồng người dùng Việt như: “Chốt đơn thôi”, “Giá rẻ hơn xe xăng rồi, còn chần chừ gì nữa”, “Xe máy quốc dân đúng nghĩa”...

Đáng chú ý, không chỉ khách hàng mới được hưởng lợi, những người đã mua xe máy điện từ 1/1/2025 cũng được VinFast hoàn tiền phần chênh lệch bằng điểm VPoint trên ứng dụng VinClub. Đây là động thái hiếm có trên thị trường xe, vừa thể hiện sự tôn trọng khách hàng cũ, vừa giữ đúng triết lý kinh doanh “trọng tình” của VinFast từ trước tới nay.

Cơ hội để mọi nhà chuyển đổi xanh

Không chỉ hấp dẫn về giá, loạt xe máy điện VinFast còn sở hữu nhiều trang bị, tính năng vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Đơn cử, tất cả các mẫu xe đều được trang bị phanh đĩa trước, động cơ chống nước tiêu chuẩn IP67, mang tới trải nghiệm lái an toàn, an tâm cho người dùng.

Ngoài ra, hầu hết các dòng xe đều được trang bị pin LFP vừa bền bỉ, vừa thân thiện với môi trường. Các mẫu xe sử dụng pin LFP được bảo hành tới 5 năm cho xe và pin – vượt mức tiêu chuẩn thường thấy trên thị trường xe máy.

“Một chiếc xe điện VinFast tầm 20 triệu đồng có nhiều tính năng vượt trội so với xe xăng tầm giá 30 triệu đồng, bảo hành cũng lâu hơn. Chi phí sạc điện, bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn hẳn xe xăng. Rõ ràng bài toán kinh tế nghiêng hẳn về phía xe điện”, anh Nguyễn Đinh Hùng (Hà Nội) vừa chốt mua một chiếc Feliz Neo cho biết.

Đặc biệt, vị khách hàng cho biết, VinFast đang áp dụng chính sách sạc miễn phí cho tất cả người dùng xe máy tới hết tháng 5/2026 tại các trạm sạc của V-Green trên cả nước. Những chính sách thiết thực này đang tạo điều kiện cho người đang dùng xe xăng chuyển đổi xanh dễ dàng với chi phí tối ưu.

Thực tế cho thấy, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM… đang chịu áp lực ô nhiễm từ phương tiện cá nhân chạy xăng. Việc chuyển đổi sang xe điện tại đây không chỉ là xu thế, mà là một yêu cầu cấp thiết, nhất là khi sắp tới, các mẫu xe máy lưu thông tại các thành phố lớn sẽ phải kiểm soát khí thải với tiêu chuẩn khắt khe.

Bởi vậy, theo nhiều chuyên gia, những chính sách mạnh tay từ hãng xe Việt sẽ là cú hích để người dùng thay đổi thói quen di chuyển theo hướng bền vững hơn.

Mục tiêu này còn được thể hiện rõ ràng hơn qua việc ra mắt mẫu Evo Grand phiên bản đặc biệt với 2 pin tháo lắp linh hoạt để tăng phạm vi di chuyển, nhắm đến nhóm khách hàng tài xế công nghệ. Đi cùng đó là chính sách chia sẻ doanh thu chưa từng có tiền lệ từ GSM dành cho đối tác tài xế tham gia Xanh SM Platform: 90% trong năm đầu tiên và 85% trong hai năm tiếp theo.

“Vừa mang xe máy điện tới gần hơn người dân, vừa mang lại công cụ kiếm tiền đắc lực cho lực lượng shipper, tài xế công nghệ là giải pháp thiết thực của VinFast để toàn xã hội chuyển dịch sang phương tiện xanh”, ông Đình Tú, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông nhận định.