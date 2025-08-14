Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 2 người thương vong

TPO - Gần sáng 14/8, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 26 chỗ và xe đầu kéo, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, lúc 1 giờ 39 phút, ngày 14/8, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ và đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km69+400 (hướng đi Hà Nội) giữa xe ô tô chở khách loại 26 chỗ (BKS 29K-01XXX) chở 23 khách đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo (BKS 21H-01XXX, kéo sơ mi rơ mooc 15RM-03XXX.

Lái xe khách là anh Phạm Nhật A, NS: 1981, trú tại tỉnh Quảng Ninh. Anh Đàm Ngọc A (NS:1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe đầu kéo đi trước cùng chiều với xe khách.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07) điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Khi đến cán bộ, chiến sĩ phát hiện còn 2 người mắc kẹt trên xe (1 lái xe, 1 nữ hành khách) và lập tức triển khai đội hình dùng kìm chuyên dụng banh, cắt thủy lực tiếp cận, đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 2 giờ 5 phút, ngày 14/8, lực lượng cứu nạn đã đưa được 2 người mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho đơn vị y tế.

Vụ tai nạn đã làm lái xe Phạm Nhật A bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện; 1 hành khách nữ quốc tịch Philippine bị thương nhẹ; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

