Xe khách chở 24 người cháy trơ khung trên cao tốc qua Huế

Vụ cháy xe xảy ra vào rạng sáng 1/8. Theo lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế), vụ việc xảy ra tại Km26+900, đoạn qua xã Khe Tre. Xe khách bị cháy mang BKS 47B-027.xx do tài xế Hồ Tiến Hùng (SN 1974, trú tại Nghệ An) điều khiển.

Hiện trường vụ xe khách giường nằm bị cháy rụi trên cao tốc qua Huế. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng TP Huế, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, một số hành khách ngồi phía sau xe phát hiện mùi khét và khói bốc lên nên lập tức báo tài xế. Tài xế Hùng nhanh chóng điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, phát hiện lửa bốc lên từ khoang hành lý.

Tài xế đã kịp thời hô hoán, sơ tán toàn bộ hành khách rời khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi hoàn toàn phương tiện.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Huế đã điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.