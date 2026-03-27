Xe điện cũ hút khách khi giá xăng dầu tăng phi mã

TPO - Tình trạng giá xăng tăng mạnh ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông đang góp phần thúc đẩy doanh số ô tô điện đã qua sử dụng tại châu Âu và Mỹ.

Cơn sốt xe điện cũ tại châu Âu

Theo Reuters, cuộc xung đột ở Trung Đông đã và đang làm gián đoạn một tuyến vận tải quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Hệ quả là giá xăng tăng nhanh. Theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu, giá xăng trung bình tại Liên minh châu Âu đã tăng 12%, lên 1,84 euro/lít trong giai đoạn từ 23/2 đến 16/3.

Giá nhiên liệu trở nên đắt đỏ trở thành yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng dần rời bỏ xe động cơ đốt trong và tìm kiếm xe điện. Theo đó, ô tô điện đã qua sử dụng đang trở thành mặt hàng hot ở châu Âu.

Theo các nền tảng mua bán ô tô trực tuyến, thị trường xe cũ đang chứng kiến cơn sốt xe điện. Theo chuyên gia phân tích của nền tảng Finn.no (Na Uy), xe điện thậm chí đã vượt qua xe diesel để trở thành nhóm phương tiện bán chạy nhất trên nền tảng này.

Tại Pháp, nền tảng xe cũ trực tuyến Aramisauto cũng ghi nhận tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số gần như tăng gấp đôi, từ 6,5% lên 12,7% chỉ trong vài tuần. Cùng khoảng thời gian đó, doanh số bán xe xăng giảm từ 34% xuống còn 28%, trong khi xe chạy dầu diesel giảm từ 14% xuống còn 10%.

CEO của đơn vị này nhận định việc giá xăng tại châu Âu có nơi vượt quá 2 euro/lít đang có tác động mạnh mẽ tới tâm lý người dùng. Vị lãnh đạo đồng thời cho biết lượng truy cập và đơn đặt hàng xe điện, hybrid đang tăng đáng kể.

So với xe mới, xe điện đã qua sử dụng có giá thấp hơn tới 40% và thường có sẵn, cho phép người dùng tiếp cận nhanh hơn với phương tiện trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường.

Xe điện mới được tìm kiếm nhiều

Nếu giá nhiên liệu tại Mỹ và châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao, giới chuyên gia dự báo người mua xe mới cũng sẽ chuyển hướng mạnh sang xe điện và hybrid.

Dữ liệu từ sàn thương mại điện tử OLX (Hà Lan) cho thấy lượng tìm kiếm xe điện tăng mạnh tại nhiều thị trường, bao gồm Pháp (+50%), Romania (+40%), Bồ Đào Nha (+54%) và Ba Lan (+39%), với đà tăng liên tục qua từng tuần. CEO của OLX nhận định sự bất ổn gần đây đã thúc đẩy một xu hướng chuyển đổi vốn đã diễn ra trước đó.

Ông Alastair Campbell, Phó Chủ tịch tăng trưởng tại công ty dữ liệu ô tô Marketcheck, cho rằng xu hướng này sẽ còn tiếp diễn khi thị trường dần hấp thụ tác động của các biến động toàn cầu.

Tại khu vực Bắc Âu, các nền tảng trực tuyến thuộc sở hữu của Vend cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt trong doanh số xe điện. Cụ thể, nền tảng Blocket cho biết doanh số xe điện tăng 11% trong hai tuần đầu tháng 3, trong khi lượt xem tăng 17%.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Đan Mạch, nơi nền tảng Bilbasen báo cáo lượng tìm kiếm xe điện tăng mạnh do giá xăng leo thang.

Tại Đức, sàn giao dịch ô tô trực tuyến mobile.de cho biết tỷ lệ tìm kiếm xe điện đã tăng gấp ba lần kể từ đầu tháng 3, từ 12% lên 36%, trong khi số lượng yêu cầu từ khách hàng dành cho xe điện cũ tăng 66% so với tháng trước.

Ngay cả ở Mỹ - thị trường vốn chuộng xe xăng dầu cỡ lớn cũng đang có sự chuyển dịch. Ngay trong tuần đầu tiên xung đột Trung Đông bùng phát, nền tảng mua bán ô tô trực tuyến CarEdge ghi nhận lượng tìm kiếm xe điện tăng 20%, trong đó mức độ quan tâm đến các mẫu xe phổ biến như Tesla Model Y và Chevrolet Equinox gần như tăng gấp đôi.