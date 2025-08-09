Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe đầu kéo mất lái trên quốc lộ, ba người thương vong

Thái Lâm
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Hoà Ninh (Lâm Đồng), khiến một phụ nữ tử vong, hai người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 8/8, xe đầu kéo mang biển số 49H-035.46 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến thôn 3 (xã Hoà Ninh, Lâm Đồng), tài xế phanh gấp khiến chiếc xe đầu kéo mất lái, quay ngang đường, va chạm trực diện với hai xe máy chạy ngược chiều.

a1-1-1-1102-9210.jpg
Xe đầu kéo mất lái, quay ngang đường.

Cú va chạm khiến anh K’Bêu (35 tuổi), chị Ka Hội (33 tuổi, vợ anh K’Bêu, ngồi sau), cùng trú xã Gia Bắc, Lâm Đồng và ông K’Sửu (40 tuổi, trú xã Di Linh, Lâm Đồng) bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, chị Ka Hội đã không qua khỏi.

Hiện anh K’Bêu đang được theo dõi trong tình trạng đa chấn thương. Riêng ông K’Sửu được chẩn đoán chấn thương sọ não, phải chuyển viện gấp về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Khoảnh khắc tài xế xe đầu kéo mất lái được camera người dân ghi lại.

Tại hiện trường, phần đầu xe đầu kéo chắn ngang mặt đường, hai xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
