Xa mái ấm, mang theo khát vọng dựng xây

Xa nhà để gần hơn với tương lai

Anh T.Y (cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, việc rời xa gia đình để lên nhận công tác mới là một bước ngoặt lớn. Trước khi đi, anh từng nhiều lần đắn đo, bởi vợ và các con vẫn ở lại phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ). Các con đang trong giai đoạn học tập quan trọng, vợ cũng đã quen với công việc ở quê.

“Ban đầu, tôi có nghĩ đến việc đưa cả gia đình lên, nhưng rồi lại lo các con bị xáo trộn việc học, vợ phải bỏ dở công việc quen thuộc. Vì vậy, tôi chọn giải pháp đi trước một mình, để vợ con tạm ổn định ở Phan Thiết. Mỗi đầu tuần lên đơn vị làm việc, cuối tuần lại tranh thủ đi xe khách gần 160km về nhà”, anh T.Y kể.

Những ngày đầu mới lên công tác, anh không chỉ đối diện với nỗi nhớ gia đình mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu, thời tiết ở nơi làm việc mới vốn khác hẳn quê nhà miền biển. Nhưng anh vẫn tự nhủ phải kiên định, coi đây là thử thách để rèn luyện bản lĩnh và sự thích nghi. “May mắn là tôi luôn nhận được sự động viên, tạo điều kiện từ đơn vị công tác và sự sẻ chia của đồng nghiệp, nhờ vậy mà dần quen với môi trường mới và tập trung hơn cho công việc”, anh nói.

Theo anh T.Y, nếu nhìn tích cực thì việc tạm sống xa gia đình cũng là cơ hội để rèn luyện bản thân. “Tôi coi đây là thử thách nhưng cũng là dịp để mình trưởng thành hơn. Tôi tin rằng quãng thời gian này sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ, là bước đệm cho chặng đường ổn định và hạnh phúc hơn của cả gia đình sau này”, anh chia sẻ.

Hơn 15 năm gắn bó với Sở Y tế Đắk Nông cũ, chị P.T.M chưa từng nghĩ có ngày phải rời mảnh đất quen thuộc nơi công việc và cuộc sống gia đình đều đã ổn định. Nhưng sau khi sáp nhập, chị cùng chồng (đều công tác trong ngành y tế) thuộc diện điều động về trung tâm hành chính mới tại Lâm Đồng mới.

Chị M kể, vào cuối tuần thứ hai tháng 7/2025, hai vợ chồng gói ghém đồ đạc, chỉ mang theo vật dụng thiết yếu, chất lên xe đến nơi làm việc mới. Chiếc xe máy được gửi theo xe khách từ vài ngày trước. Nhờ người quen giới thiệu, gia đình chị thuê được một phòng trọ rộng hơn 25m2, giá 4 triệu đồng/tháng (đã bao gồm điện, nước), cách nơi làm việc hơn 3km, và dọn vào ở ngay sau khi đến nơi.

“Hai con nhỏ được gửi về nghỉ hè với ông bà nội tại xã Thuận An. Vợ chồng tôi dự tính để con lớn tiếp tục ở cùng ông bà và đi học tại đây, còn sau khi ổn định hơn sẽ đón con nhỏ lên. Chi phí sinh hoạt ở nơi làm việc mới khá cao, quãng đường từ phường Bắc Gia Nghĩa (nơi ở cũ) lên Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng hơn 200km, nên gặp không ít trở ngại”, chị M chia sẻ.

Bởi vậy, khi hay tin tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ từ địa phương cũ đến trung tâm hành chính mới làm việc, chị M không giấu được niềm vui. “Khi biết tỉnh có chính sách hỗ trợ cho cán bộ từ địa phương cũ chuyển về trung tâm hành chính làm việc, chúng tôi thấy nhẹ gánh phần nào”, chị M nói.

Anh P.N.Đ (SN 1991, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã nhiều năm), chia sẻ, mấy tuần trước đã sắp xếp công việc, nhà cửa ở trên phường Pleiku để xuống Gia Lai Đông làm việc. Anh Đ thuê một căn chung cư, mỗi tháng tính cả chi phí điện nước hết khoảng 5 triệu đồng. “Nhà trên Pleiku tôi cho cậu em trai ở. Nhà ở nguyên căn, hoặc chung cư tại khu vực Gia Lai Đông cách trung tâm khoảng chục cây số giá từ 4 đến 6 triệu đồng. Biết còn một số vất vả nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng, vượt qua giai đoạn này”, anh Đ chia sẻ.

Để thuận tiện cho việc đi làm, anh Đ xin cho con trai đầu đang học cấp một ở một trường gần Sở Nội vụ, còn con trai út đang học mẫu giáo sẽ dễ tìm trường thuận lợn hơn. Anh Đ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tìm phương án tốt nhất để hoàn thành tốt công việc được giao.

Mong được mua nhà xã hội, mua đất không qua đấu giá

Ký túc xá khoa y Trường đại học Tây Nguyên là một trong những cơ sở làm nơi ở cho cán bộ, công viên chức.

Theo đề án sắp xếp, dự kiến có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Phú Yên cũ lên trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Lắk mới làm việc. Khoảng cách giữa hai địa phương này gần 200km, với hơn 4 giờ di chuyển bằng ô tô. Vì khoảng cách khá xa, nên vấn đề nơi ăn chốn ở và phương tiện đi lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của cán bộ, viên chức.

Anh N (cán bộ từ Phú Yên cũ lên trung tâm tỉnh Đắk Lắk mới làm việc) cho biết, khi nhận nhiệm vụ, bản thân sẵn sàng lên đường, để lại vợ ở nhà chăm sóc con nhỏ. Với khoảng cách xa như vậy, sau khi hết giờ làm việc vào thứ Sáu, anh đón xe khách về nhà. “Có hôm xe chạy tới 5 tiếng, nên về tới nhà đã 11 giờ đêm. Tôi ở bên gia đình được hơn 1 ngày, rồi chiều Chủ nhật lo đón xe lên cơ quan cho kịp giờ làm việc”, anh N chia sẻ.

Tuyến đưa đón cán bộ từ Lâm Đồng mới về Đắk Nông cũ.

Về lâu dài, anh mong muốn Đảng, Nhà nước xem xét tăng lương. Bởi hiện nay, sau khi trừ tiền đóng bảo hiểm, anh chỉ còn 5,2 triệu đồng. Với mức lương như vậy, anh N phải chi tiêu rất tiết kiệm. “Tôi may mắn được lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho ở lại cơ quan. Tôi cùng một số đồng nghiệp góp gạo thổi cơm chung để tiết kiệm chi phí, chứ ăn ba bữa ngoài tiệm thì không đủ”, anh N nói.

Ngoài ra, anh mong muốn cấp trên có cơ chế, chính sách về nhà ở, vay vốn ưu đãi để sớm ổn định cuộc sống. Anh cũng rất muốn gắn bó lâu dài, nên mong có chính sách hỗ trợ giới thiệu việc làm cho những trường hợp như gia đình anh. “Vợ tôi đang ở quê cũng có việc làm ổn định. Về lâu dài, tôi cũng muốn vợ lên đây làm việc để ổn định cuộc sống, con cái gần cha mẹ”, anh N nói thêm.

Anh B cũng thuộc đối tượng từ tỉnh Phú Yên cũ lên trung tâm tỉnh Đắk Lắk mới làm việc. Hiện anh ở cùng một số đồng nghiệp trong cơ quan. Cuối tuần, anh cũng đón xe về thăm vợ con. “Nếu tập hợp được trên 12 người, thì hợp đồng thuê xe dịch vụ 16 chỗ với giá dao động 2,5-2,8 triệu đồng/chuyến. Nếu ít hơn, thì đi xe dịch vụ với giá 230.000 đồng/người. Về lâu dài, tôi mong muốn có chính sách mua nhà ở xã hội hoặc đất không qua đấu giá để những cán bộ, viên chức như mình sớm ổn định cuộc sống tại nơi làm việc mới”, anh B cho hay.

Kể từ khi vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp đến nay, tỉnh Gia Lai đã chi 249 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hơn 263 tỷ đồng cho các xã, phường mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở và hơn 129 tỷ đồng cho công tác quy hoạch năm 2025.