'Xả hàng' cuối năm

TPO - Thị trường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm với hàng loạt phim Việt nối đuôi ra mắt. Từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11, hơn 10 phim nội địa khởi chiếu, cùng nhiều phim quốc tế tham gia đường đua khiến lịch phát hành trở nên dày đặc.

Không còn lựa chọn khác

Sau cơn sốt phòng vé 2/9 tạm lắng, thị trường chứng kiến đợt “xả hàng” kho phim Việt. Từ giữa tháng 10, phòng vé Việt đã bắt đầu nghẽn khi năm phim nội lần lượt ra mắt: Cục vàng của ngoại (17/10), Nhà ma xó (24/10), Cải mả, Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ (cùng ra rạp 31/10).

5 tác phẩm thương mại nhắm vào nhóm khán giả đại chúng, khiến thị trường lập tức bị phân mảnh. Nhà thơ, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ với Tiền Phong rằng nhà sản xuất gấp rút đưa phim ra rạp quý IV không phải vì "slot đẹp", mà do không còn lựa chọn nào khác.

11 bộ phim Việt chờ ra rạp từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11.

Chưa ngã ngũ tình hình doanh thu tháng 10, lại có thêm 6 bộ phim Việt ra rạp vào tháng tới, đủ thể loại từ hành động, hài, tâm lý và kinh dị cổ trang. Song, loạt phim ra rạp thiếu "ngôi sao" để lập thành tích trăm tỷ đồng, nguy cơ cùng nhau thua lỗ hoàn toàn có thể nhìn thấy trước.

Chưa kể, tháng 10 còn chứng kiến hơn chục phim quốc tế nhảy vào cuộc đua, với nhiều tựa có sức bán vé ổn định. Dẫn đầu là Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng - hiện tượng kinh dị Thái Lan đang áp đảo mọi bộ phim Việt chỉ sau hai ngày khởi chiếu.

Tiếp sau đó là Năm của anh, ngày của em (Hứa Quang Hán đóng chính), Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn - phim hài xuyên không phát triển từ thương hiệu Tình người duyên ma từng gây sốt toàn châu Á, cùng hoạt hình Zootopia 2 của Disney.

Hài, gia đình tiếp tục chiếm ưu thế

Ba trong sáu dự án phim Việt tháng 11 khai thác đề tài hài, tình cảm hoặc gia đình, thể loại vốn được xem là vùng an toàn của phim Việt.

Khai màn phim Việt tháng 11 là Trái tim què quặt (7/11) với sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan sau thời gian vắng bóng màn ảnh. Phim theo hướng chính kịch - tình cảm, kể về những mối tình tổn thương và sự chuộc lỗi. Khán giả được đổi món sau mùa phim yêu nước, kinh dị.

Nổi bật trong nhóm này là Phòng trọ ma bầu (7/11), tác phẩm pha trộn giữa kinh dị và hài. Phim lấy câu chuyện “ăn cơm trước kẻng” làm nền, nhưng pha vào yếu tố ma mị và tình huống tréo ngoe. Bộ phim quy tụ toàn nghệ sĩ hài như Huỳnh Phương (lần đầu đóng chính phim điện ảnh), Phương Lan, Anh Tú, Cát Phượng, Tuyền Mập...

Thể loại hài - gia đình - tâm lý tiếp tục được nhà sản xuất ưu tiên.

Nội dung và hướng khai thác của Phòng trọ ma bầu dễ liên tưởng đến Làm giàu với ma - bộ phim duy nhất "sống sót" sau cơn sốt Mưa đỏ dịp 2/9, thu hơn 100 tỷ đồng. Đạo diễn Ngụy Minh Khang cần nỗ lực nhiều để ghi điểm đợt này.

Cưới vợ cho cha (21/11), tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, tiếp tục góp thêm vào nhóm phim gia đình nhưng xen yếu tố hài tình huống miền Tây. Câu chuyện xoay quanh cha con ông Sáu và Út Tửng, cùng những rắc rối từ đám cưới nhiều bí ẩn. Dù bề ngoài tươi sáng, phim đặt ra vấn đề về áp lực vật chất, định kiến và mâu thuẫn thế hệ - những điều không xa lạ trong xã hội Việt.

Cùng ra mắt trong tháng là Ba kể con nghe (28/11), đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Phim được xếp vào dòng tâm lý - gia đình, hướng đến thông điệp về mối quan hệ cha con. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy nhà sản xuất, nhà rạp công bố dàn cast, thông tin liên quan về dự án.

Trông chờ phim hành động và kinh dị - cổ trang

Nếu mảng hài, tâm lý là lựa chọn an toàn, hai bộ phim hành động dễ gây bàn tán, do đây là thể loại chỉ vừa "sống lại" sau dự án Tử chiến trên không.

Dự án hành động Truy tìm Long Diên Hương (14/11) do Quang Tuấn và Ma Ran Đô đóng chính. Phim xoay quanh hành trình của hai anh em cùng nhóm bạn làng chài, tìm lại bảo vật linh thiêng Long Diên Hương bị đánh cắp trước thềm diễn ra lễ lớn.

Quang Tuấn và Ma Ran Đô gây ấn tượng tốt sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không, có khả năng kéo chân khán giả ra rạp. Nội dung phim cũng hấp dẫn hơn so với loạt tác phẩm tháng 11.

Phim hành động Bẫy tiền (21/11) đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Liên Bỉnh Phát sau 6 năm. Phim thuộc thể loại tâm lý - giật gân, xoay quanh đề tài lừa đảo công nghệ cao. Đây là lần đầu vấn nạn lừa đảo online ra rạp Việt, nhưng khó khai thác, thậm chí khó xem như Fanti.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành "đấu" nhau ngoài rạp chiếu tháng 11.

Đạo diễn Oscar Dương cho biết tham khảo nhiều vụ án, phỏng vấn chuyên gia tài chính. Phim đào sâu tâm lý người bị lừa, những cú sốc và tổn thương khi mất trắng tài sản. Thể loại hành động, phá án vốn kén người xem. Bẫy tiền vẫn là phép thử khó đoán.

Giữa dòng phim hiện thực, thị trường đón nhận sự trở lại của bộ đôi trùm phim kinh dị Hoàng Quân - Trần Hữu Tấn. Dự án Hoàng tử quỷ dự kiến ra rạp đầu tháng 12 nhưng đã bắt đầu chiến dịch truyền thông rầm rộ.

Phim thuộc thể loại kinh dị - cổ trang, lấy cảm hứng từ Lý Triều dị truyện, vừa công bố hai cái tên đóng chính là Anh Tú Atus và Lương Thế Thành. Đây là dự án hiếm hoi trong năm thử sức đề tài thần thoại, ma mị lấy bối cảnh lịch sử phong kiến.

Anh Tú Atus hóa thân thành Thân Đức - nhân vật nửa người nửa quỷ, đối đầu với trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành thủ vai). Đây là lần đầu anh đóng phim kinh dị và tuyến phản diện. Giới truyền thông cho rằng nam diễn viên "đang có thời" sau đòn bẩy Anh trai say hi mùa 1. Anh phủ sóng từ điện ảnh cho đến game show giờ vàng cuối tuần (Running Man mùa 3).

Sự trở lại của Lương Thế Thành ở thị trường điện ảnh sau 13 năm cũng tạo hiệu ứng truyền thông. Thân hình săn chắc của nam diễn viên trong những bộ ảnh quảng bá được quan tâm. Khán giả đang chờ "cuộc đấu" của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành trong cuộc đua phim Việt tháng 11.