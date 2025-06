WelKids ADEK bổ sung D3K2 + Vitamin A, E giúp con Cao - Khỏe

Với sự kết hợp D3K2 + Vitamin A và E, TPBVSK WelKids ADEK được giới thiệuhỗ trợ cùng ba mẹ chăm con Cao - Khỏe mỗi ngày. Sản phẩm được bán tại tại bệnh viện, phòng khám Nhi, nhà thuốc, cửa hàng mẹ & bé toàn quốc.

D3K2 kết hợp Vitamin A, E trong 1 sản phẩm - Đủ chất cho bé, tiện lợi cho mẹ

TPBVSK WelKids ADEK bổ sung đồng thời bộ 4 Vitamin thiết yếu cho trẻ gồm: A, D3, E và K2 với hàm lượng chuẩn khuyến cáo. Mỗi Vitamin đều nắm giữ vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với sự phát triển của trẻ:

• Vitamin A duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc - hàng rào bảo vệ đầu tiên hỗ trợ ngăn ngừa các yếu tố gây bệnh xâm nhập. Từ đó, hỗ trợ giúp phòng ngừa các bệnh hô hấp (như sởi, cúm, viêm phổi,...) và tiêu chảy.

• Bộ đôi D3K2 hỗ trợ tăng hấp thu và vận chuyển canxi cho xương chắc khỏe và thúc đẩy phát triển chiều cao. Vitamin D3 còn hỗ trợ điều hòa giấc ngủ tự nhiên, giúp bé ngủ sâu và ngon giấc hơn.

• Vitamin E có tác dụng chống gốc tự do hỗ trợ tăng cường đề kháng cho con từ sâu bên trong.

Nhờ công thức “4 Vitamin thiết yếu trong một sản phẩm”, mẹ có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí, không cần mua D3K2 hay bổ sung Vitamin A đơn lẻ. Điều này giúp đơn giản hóa việc chăm sóc sức khỏe cho con hàng ngày.

Với trẻ sơ sinh, sinh non, nhẹ cân:

Trẻ sơ sinh, sinh non và nhẹ cân có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt nhưng rất nhạy cảm với sản phẩm bổ sung. TPBVSK WelKids ADEK bổ sung đồng thời 4 Vitamin thiết yếu hỗ trợ bé phát triển khỏe mạnh, cùng công thức an toàn và thành phần được chọn lọc phù hợp với thể trạng non nớt của trẻ.

Thành phần có nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ

TPBVSK WelKids ADEK sử dụng MenaQ7® là Vitamin K2-MK7 duy nhất có nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ về hiệu quả tăng hấp thu và vận chuyển canxi hỗ trợ cho xương chắc khỏe. Hơn thế nữa, MenaQ7® còn là loại Vitamin K2 sở hữu nhiều nghiên cứu lâm sàng nhất thế giới (với hơn 22 nghiên cứu). Đây là yếu tố quan trọng khẳng định chất lượng và độ an toàn của Vitamin K2 trong TPBVSK WelKids ADEK.

Sử dụng dầu oliu hữu cơ làm dẫn chất

Khác với nhiều sản phẩm cùng loại, TPBVSK WelKids ADEK sử dụng dầu oliu hữu cơ đạt chứng nhận EU Organic làm dẫn chất hỗ trợ tăng hấp thu Vitamin. Loại dầu này là một chất dẫn lành tính, đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ. Đặc biệt, dầu oliu hữu cơ còn được chứng minh công dụng hỗ trợ tăng cân ở trẻ sinh non, nhẹ cân giúp bé phát triển theo đúng các cột mốc tăng trưởng.

Không mùi vị, dễ uống, không gây nôn trớ

Một ưu điểm khác của TPBVSK WelKids ADEK là sản phẩm không mùi vị giúp trẻ dễ dàng uống mà không gây cảm giác nôn trớ. Điều này rất quan trọng đối với trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

TPBVSK WelKids ADEK có bán tại bệnh viện, nhà thuốc, cửa hàng mẹ & bé trên toàn quốc như các chuỗi hệ thống lớn như Pharmacity, Long Châu, Con Cưng, Kids Plaza, BibiOne,..