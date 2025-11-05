WEEKEND GOLF & DETOX GETAWAY – Điểm hẹn nghỉ dưỡng gần Hà Nội cho người yêu cân bằng

Chỉ cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, Thanh Lanh Valley Golf & Resort và Venus Hotel Tam Đảo – hai điểm đến thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng – mang đến hành trình “Golf & Detox Getaway” hoàn toàn mới, dành riêng cho những ai tìm kiếm sự tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên.

Khách sạn Venus Tam Đảo - Lâu đài Châu Âu giữa thị trấn mây

Buổi sáng: Golf giữa thung lũng xanh

Bắt đầu ngày mới tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, nơi những đường fairway uốn lượn giữa lòng hồ và đồi cỏ xanh mướt.

Tháng 9 đến tháng 2 năm sau luôn là mùa cao điểm du lịch golf, đây là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất tại các sân golf miền Bắc khi tiết trời khô ráo, mát mẻ và có nhiều golfer hoạt động.

Giữa không gian trong lành, mỗi cú swing là một nhịp thở cùng thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái và hứng khởi hiếm có – đúng nghĩa “detox” cho tinh thần.

Buổi chiều: Detox & thư giãn giữa mây trời Tam Đảo

Sau giờ chơi golf, du khách tiếp tục hành trình tại Venus Hotel Tam Đảo – khu nghỉ dưỡng nổi bật giữa “thị trấn trong mây”.

Giữa làn sương Tam Đảo, bể bơi của Venus Hotel như một khoảng lặng xanh mát – nơi bạn có thể thả mình sau vòng golf cuối tuần và tìm lại nhịp chậm của cuộc sống.

Một buổi chiều nhâm nhi tách cà phê ấm áp trên ban công, thả hồn theo làn sương bảng lảng từ ban công phòng hướng núi, tản bộ quanh khuôn viên trong tiết trời trong trẻo, hay chỉ đơn giản là ngâm mình trong hồ bơi nước ấm – cũng đủ để cơ thể và tâm trí được nạp lại năng lượng.

✨ Ưu đãi đặc biệt mùa cuối năm

Tận hưởng ưu đãi 10% giá phòng Venus Hotel Tam Đảo dành riêng cho golfer của Thanh Lanh Valley Golf & Resort – chương trình áp dụng đến hết năm 2025.

Khách chơi golf tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort sẽ được giảm 10% giá phòng niêm yết (kèm ăn sáng) tại Venus Hotel Tam Đảo.

Một ưu đãi hoàn hảo để bạn kết hợp thể thao – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng, cho một cuối tuần trọn vẹn và tinh tế.

Cảm hứng sống cân bằng từ thiên nhiên

Không chỉ là một chuyến đi, “Weekend Golf & Detox Getaway” còn là lời mời gọi trở về với sự cân bằng – giữa nhịp sống nhanh của đô thị và khoảng lặng an yên của núi rừng.

Khi ánh chiều buông qua khung cửa kính, lounge bar của Venus Hotel trở thành góc nhỏ để thư giãn và trò chuyện cùng bạn đồng hành. Một không gian ấm cúng, vừa đủ để chậm lại và tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ dưỡng.

Một buổi sáng hứng khởi trên sân golf, một buổi chiều thư giãn giữa mây trời – đủ để khép lại tuần cũ và bắt đầu tuần mới bằng nguồn năng lượng mới mẻ.

📍 Thanh Lanh Valley Golf & Resort x Venus Hotel Tam Đảo

Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng – Hành trình kiến tạo điểm đến xanh, bền vững và đẳng cấp tại miền Bắc Việt Nam.

Website: www.venushotel.vn | www.thanhlanhgolf.com