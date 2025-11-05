WEEKEND GOLF & DETOX GETAWAY – Điểm hẹn nghỉ dưỡng gần Hà Nội cho người yêu cân bằng

Buổi sáng: Golf giữa thung lũng xanh
Bắt đầu ngày mới tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, nơi những đường fairway uốn lượn giữa lòng hồ và đồi cỏ xanh mướt.
Giữa không gian trong lành, mỗi cú swing là một nhịp thở cùng thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái và hứng khởi hiếm có – đúng nghĩa “detox” cho tinh thần.
Buổi chiều: Detox & thư giãn giữa mây trời Tam Đảo
Sau giờ chơi golf, du khách tiếp tục hành trình tại Venus Hotel Tam Đảo – khu nghỉ dưỡng nổi bật giữa “thị trấn trong mây”.
Một buổi chiều nhâm nhi tách cà phê ấm áp trên ban công, thả hồn theo làn sương bảng lảng từ ban công phòng hướng núi, tản bộ quanh khuôn viên trong tiết trời trong trẻo, hay chỉ đơn giản là ngâm mình trong hồ bơi nước ấm – cũng đủ để cơ thể và tâm trí được nạp lại năng lượng.
✨ Ưu đãi đặc biệt mùa cuối năm
Khách chơi golf tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort sẽ được giảm 10% giá phòng niêm yết (kèm ăn sáng) tại Venus Hotel Tam Đảo.
Một ưu đãi hoàn hảo để bạn kết hợp thể thao – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng, cho một cuối tuần trọn vẹn và tinh tế.
Cảm hứng sống cân bằng từ thiên nhiên
Không chỉ là một chuyến đi, “Weekend Golf & Detox Getaway” còn là lời mời gọi trở về với sự cân bằng – giữa nhịp sống nhanh của đô thị và khoảng lặng an yên của núi rừng.
Một buổi sáng hứng khởi trên sân golf, một buổi chiều thư giãn giữa mây trời – đủ để khép lại tuần cũ và bắt đầu tuần mới bằng nguồn năng lượng mới mẻ.
📍 Thanh Lanh Valley Golf & Resort x Venus Hotel Tam Đảo
Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng – Hành trình kiến tạo điểm đến xanh, bền vững và đẳng cấp tại miền Bắc Việt Nam.
Website: www.venushotel.vn | www.thanhlanhgolf.com