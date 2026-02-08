WeChoice Awards 2025 và những tiếc nuối: Chị Thông bị “ít sóng”, Đình Bắc thiếu cúp

HHTO - Bên cạnh những giá trị lan tỏa qua các hạng mục vinh danh, WeChoice Awards 2025 vẫn còn một số điều khiến khán giả tiếc nuối.

Đêm trao giải WeChoice Awards 2025 vừa khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu bằng việc vinh danh các cá nhân, tập thể có sức lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những dư âm tích cực về mặt nội dung, chương trình cũng để lại vài “hạt sạn” trong khâu tổ chức và điều phối, khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối.

Dễ nhận thấy nhất là sự "rối rắm" ở khu vực thảm đỏ - nơi vốn được xem là “mặt tiền” của một lễ trao giải tầm cỡ. Tình trạng hình ảnh và âm thanh không đồng bộ, MC đọc sai tên nghệ sĩ hoặc gọi nhầm người khiến khán giả theo dõi trực tiếp lẫn qua livestream đều rơi vào trạng thái hụt hẫng. Có những khoảnh khắc tên nghệ sĩ được xướng lên nhưng nhân vật xuất hiện lại là người khác khiến không khí thảm đỏ thiếu liền mạch và khó theo dõi.

Khoảnh khắc Steven Nguyễn tiến về thảm đỏ nhưng MC lại đọc tên Phùng Khánh Linh. Nguồn: @showbeat_official (TikTok)

Ở phần lễ chính, việc lựa chọn những MC trẻ như Khiemslays, Thảo Tâm, Khánh Vy,... được kỳ vọng tạo nên màu sắc mới mẻ cho chương trình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kinh nghiệm dẫn dắt sân khấu lớn vẫn là yếu tố không thể thiếu. Việc đọc sai tên khách mời, xử lý "lúng túng" khi trao giải hay đặt câu hỏi chưa phù hợp khiến không ít khoảnh khắc trở nên gượng gạo.

Dàn MC của buổi lễ gặp nhiều sự cố trong quá trình dẫn dắt.

Một trong những tình huống được nhắc đến nhiều nhất là sự cố trao cúp ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng. Do số lượng đề cử lớn, Ban Tổ chức được cho là đã thiếu cúp dành cho cầu thủ Đình Bắc.

Trong khoảnh khắc đó, Đức Phúc đã chủ động che tên trên cúp của mình và chia sẻ để Đình Bắc cầm chung - một hành động ứng xử tinh tế, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Sau đó, theo chia sẻ từ khán giả có mặt tại hiện trường, nghệ sĩ Tự Long đã tìm được cúp và trực tiếp trao lại cho Đình Bắc, khép lại sự cố theo cách nhẹ nhàng.

Khâu chuẩn bị chưa chu đáo của phía chương trình bị dân mạng "soi ra".

Tuy nhiên, tranh cãi lớn nhất lại xoay quanh phần phỏng vấn chị Vàng Thị Thông - nhân vật đạt Top 1 bình chọn ở hạng mục Truyền cảm hứng năm nay. Việc MC chỉ đặt một câu hỏi mang tính hình thức, không tạo điều kiện để nhân vật chính phát biểu hay gửi lời cảm ơn, khiến nhiều khán giả bức xúc. Đặc biệt khi biết rằng chị và gia đình đã vượt quãng đường dài từ vùng cao để có mặt tại sự kiện.

Chị Vàng Thị Thông đã đi quãng đường xa đến lễ trao giải nhưng lại bị hạn chế về thời lượng lên sóng.

Ngoài ra, chương trình cũng nhận về nhiều góp ý kịch bản trao giải bị đánh giá là dài dòng, thiếu điểm nhấn; một số hạng mục như CSR hay Doanh nghiệp vươn ra biển lớn bị cho là chưa thực sự "ăn nhập" với tinh thần "truyền cảm hứng" vốn là “linh hồn” của WeChoice Awards. Nhiều hạng mục khác ra đời, song những hạng mục quan trọng lại diễn ra "chóng vánh".

Có thể nói, những “hạt sạn” trong khâu tổ chức là điều WeChoice Awards cần nghiêm túc nhìn lại để hoàn thiện hơn trong các mùa tiếp theo.

Dẫu vậy, nhìn một cách tổng thể, WeChoice Awards 2025 vẫn khép lại với nhiều khoảnh khắc chạm đến cảm xúc. Những câu chuyện đời thực, những con người thầm lặng nhưng bền bỉ cống hiến cho cộng đồng tiếp tục là giá trị cốt lõi làm nên sức sống của giải thưởng. Đặc biệt, hạng mục tôn vinh ê-kíp can thiệp tim thai nhi của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM được nhiều khán giả đánh giá là điểm sáng giàu tính nhân văn, đúng với tinh thần “WeChoice” - lựa chọn những điều tử tế và truyền cảm hứng.

Dẫu còn một vài sự cố, WeChoice vẫn lan tỏa đúng giá trị của mình.