Vườn Bách Thảo xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được tu sửa

TPO - Từng là không gian xanh nổi tiếng giữa lòng Hà Nội, vườn Bách Thảo hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục như đường đi dạo, ghế đá, hồ nước... hư hỏng, ô nhiễm khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Vườn Bách Thảo (thuộc phường Ba Đình) nơi đây từng được ví như là "lá phổi xanh" của Thủ đô hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều đoạn vỉa hè quanh công viên bị sụt lún, nền gạch bong tróc gồ ghề, mấp mô, tạo thành “bẫy”, nếu người đi lại thiếu quan sát có thể bị vấp ngã. Khu vực cầu gỗ nối ra đảo tròn bị mục nát đang phải tạm rào chắn.

Hệ thống nhà vệ sinh cũ kỹ, phủ đầy rêu bẩn và hôi hám; Bồn hoa ốp gạch bị vỡ, bờ kè của hồ nước cũng vỡ, sạt lở không còn nguyên hình, tạo nên khung cảnh xấu xí, nhếch nhác.

Dù công viên xuống cấp, những công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày để giữ cho Bách Thảo sạch đẹp.



Nhiều lối đi trong Công viên Bách Thảo bong tróc, ghế đá vỡ nứt, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.”

Nhiều hạng mục của khu vui chơi đã xuống cấp từ lâu, đến nay vẫn chưa được thay thế, cải tạo…Khu vui chơi dành cho trẻ em bị hư hỏng, sơn phai màu, nhiều thiết bị không còn đảm bảo an toàn, phải gia cố tạm để phục vụ người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp vương Bách Thảo được phê duyệt vào tháng 9/2023, với mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị và phục vụ nhu cầu của người dân. Tiến độ thực hiện dự án chậm là do việc chuyển giao hồ sơ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội sang UBND quận Ba Đình (cũ) dẫn đến cần phải trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc cải tạo công viên phải đồng bộ với việc lập Quy hoạch chi tiết công viên tỉ lệ 1/500, theo quy định của Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình. Cùng với chuyển đổi chính quyền 2 cấp nên dự án cải tạo có đỗ trễ.

Người dân mong muốn vườn Bách Thảo sớm được cải tạo, sửa chữa để mang lại không gian vui chơi an toàn, xứng đáng là "lá phổi xanh" của thành phố.