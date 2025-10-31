Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Vườn Bách Thảo xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được tu sửa

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từng là không gian xanh nổi tiếng giữa lòng Hà Nội, vườn Bách Thảo hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục như đường đi dạo, ghế đá, hồ nước... hư hỏng, ô nhiễm khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Video: Vườn Bách Thảo xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được tu sửa.
tp-bt-2.jpg
tp-bt.jpg
tp-bt-90.jpg
Vườn Bách Thảo (thuộc phường Ba Đình) nơi đây từng được ví như là "lá phổi xanh" của Thủ đô hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.
tp-bt-42.jpg
Nhiều đoạn vỉa hè quanh công viên bị sụt lún, nền gạch bong tróc gồ ghề, mấp mô, tạo thành “bẫy”, nếu người đi lại thiếu quan sát có thể bị vấp ngã. Khu vực cầu gỗ nối ra đảo tròn bị mục nát đang phải tạm rào chắn.
tp-bt-55.jpg
tp-bt-47.jpg
tp-bt-83.jpg
Hệ thống nhà vệ sinh cũ kỹ, phủ đầy rêu bẩn và hôi hám; Bồn hoa ốp gạch bị vỡ, bờ kè của hồ nước cũng vỡ, sạt lở không còn nguyên hình, tạo nên khung cảnh xấu xí, nhếch nhác.
tp-bt-99.jpg

Dù công viên xuống cấp, những công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày để giữ cho Bách Thảo sạch đẹp.

tp-bt-59.jpg
tp-bt-7.jpg
tp-bt-4.jpg

Nhiều lối đi trong Công viên Bách Thảo bong tróc, ghế đá vỡ nứt, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.”

tp-bt-35.jpg
tp-bt-37.jpg
tp-bt-33.jpg
tp-bt-31.jpg
Nhiều hạng mục của khu vui chơi đã xuống cấp từ lâu, đến nay vẫn chưa được thay thế, cải tạo…Khu vui chơi dành cho trẻ em bị hư hỏng, sơn phai màu, nhiều thiết bị không còn đảm bảo an toàn, phải gia cố tạm để phục vụ người dân.
tp-bt-11.jpg

Nhiều lối đi bên trong bong tróc, ghế đá vỡ nứt, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

tp-bt-60.jpg
tp-bt-18.jpg
tp-bt-15.jpg

Dự án cải tạo, nâng cấp vương Bách Thảo được phê duyệt vào tháng 9/2023, với mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị và phục vụ nhu cầu của người dân. Tiến độ thực hiện dự án chậm là do việc chuyển giao hồ sơ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội sang UBND quận Ba Đình (cũ) dẫn đến cần phải trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc cải tạo công viên phải đồng bộ với việc lập Quy hoạch chi tiết công viên tỉ lệ 1/500, theo quy định của Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình. Cùng với chuyển đổi chính quyền 2 cấp nên dự án cải tạo có đỗ trễ.

bt-10.jpg
tp-bt-7.jpg
tp-bt-22.jpg

Người dân mong muốn vườn Bách Thảo sớm được cải tạo, sửa chữa để mang lại không gian vui chơi an toàn, xứng đáng là "lá phổi xanh" của thành phố.

Trọng Tài
#Công viên Bách Thảo #tu sửa công viên #đầu tư hạ tầng #cải tạo công viên Hà Nội #lá phổi xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục