Vườn Bách Thảo xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được tu sửa

Dù công viên xuống cấp, những công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày để giữ cho Bách Thảo sạch đẹp.
Nhiều lối đi trong Công viên Bách Thảo bong tróc, ghế đá vỡ nứt, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.”
Dự án cải tạo, nâng cấp vương Bách Thảo được phê duyệt vào tháng 9/2023, với mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị và phục vụ nhu cầu của người dân. Tiến độ thực hiện dự án chậm là do việc chuyển giao hồ sơ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội sang UBND quận Ba Đình (cũ) dẫn đến cần phải trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc cải tạo công viên phải đồng bộ với việc lập Quy hoạch chi tiết công viên tỉ lệ 1/500, theo quy định của Quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình. Cùng với chuyển đổi chính quyền 2 cấp nên dự án cải tạo có đỗ trễ.
Người dân mong muốn vườn Bách Thảo sớm được cải tạo, sửa chữa để mang lại không gian vui chơi an toàn, xứng đáng là "lá phổi xanh" của thành phố.