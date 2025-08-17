“Vũ trụ Say Hi”: Những mối duyên thú vị giữa Anh Trai mùa 2 và Em Xinh

HHTO - Sau khi công bố 30 Anh trai "Say Hi" mùa 2, netizen tìm ra được nhiều "mối duyên" thú vị trong âm nhạc lẫn ngoài đời giữa các nam nghệ sĩ cùng các nữ nghệ sĩ thi Em Xinh "Say Hi".

Ngay sau khi thông tin 30 Anh Trai “Say Hi” mùa 2 được công bố, netizen lập tức soi ra loạt điểm chung thú vị giữa các Anh Trai và Em Xinh, tạo nên những “mối duyên” vừa bất ngờ vừa hài hước.

Dàn Anh Trai - Em Xinh có nhiều "mối duyên" kỳ lạ trong âm nhạc lẫn ngoài đời.

Mới đây nhất, Phúc Du tự nhận mình là “Anh Trai đầu tiên có mặt tại chung kết” khi xuất hiện để hỗ trợ tiết mục solo của "Em Xinh" Bảo Anh. Cả hai có những màn “tấu hài” dễ thương trong hậu trường, đặc biệt khi bị dọa lập biên bản, “phú bà” Bảo Anh còn tuyên bố sẽ “chi tất” cho nam rapper.

Nguồn: @honggidangdo (TikTok)

Phúc Du an tâm khi có Bảo Anh "thu xếp".

Không chỉ Bảo Anh - Phúc Du, khán giả còn nhanh chóng soi ra nhiều “mối duyên” khác trong âm nhạc của các nghệ sĩ thuộc "vũ trụ Say Hi".

Trước đây, nhiều Anh Trai đã từng kết hợp cùng các Em Xinh để tạo nên loạt ca khúc viral như Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Karik - Miu Lê), Xin Đừng Nhấc Máy (B Ray - Han Sara), She Never Cries (Sơn.K - Hoàng Duyên)…

Những màn hợp tác ăn ý này khiến fan kỳ vọng mùa 2 sẽ có một Live stage các Em Xinh xuất hiện để làm khách mời hỗ trợ cho những mỹ nam, tiếp nối "truyền thống" các mùa cũ.

Karik - Miu Lê từng là "cặp bài trùng" trong âm nhạc, thậm chí có khoảng thời gian vướng nghi vấn hẹn hò.

Ngoài Bảo Anh, Phúc Du cũng có cơ hội hợp tác cùng "chị cả" Bích Phương.

Dàn Anh Trai mùa 2 và Em Xinh từng bắt tay trong nhiều dự án âm nhạc.

Ngoài cặp vợ chồng Rio - 52Hz vốn đã công khai tình cảm, cộng đồng mạng cũng nhiệt tình “chèo thuyền” cho nhiều cặp Anh Trai - Em Xinh khác. Điển hình là rapper Ogenus - Orange ngay từ Our Song Vietnam đã từng được Vũ Thảo My làm "thuyền trưởng".

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc trên sân khấu mà tại mùa giải thể thao All-star Championship, cả hai cũng có loạt tương tác viral, khiến fan tin rằng màn gia nhập "vũ trụ Say Hi" của Ogenus sẽ giúp chiếc thuyền này “ra khơi” mạnh mẽ hơn nữa.

Ogenus - Orange được các đồng nghiệp "đẩy thuyền" nhiệt tình. Nguồn: @khyhoangmuong (TikTok)

Rio - 52Hz là cặp đôi hiếm hoi đã thành đôi trong "vũ trụ Say Hi".