Vụ hàng trăm hộ dân ‘mắc kẹt’ chung cư Times Garden Hạ Long: Rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục dự án

TPO - Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư, có phương án giải quyết dứt điểm và có báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Chiều 11/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thường kỳ Quý II năm 2025, thông tin về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025. Ông Ngô Quang Hưng, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước câu hỏi của phóng viên về vụ việc báo Tiền Phong hàng trăm hộ dân “mắc kẹt” ở chung cư Times Garden Hạ Long và trách nhiệm pháp lý cũng như tiến độ giải quyết thủ tục liên quan đến dự án này, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho ông Ngọc Thái Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời.

Theo ông Ngọc Thái Hoàng, dự án chung cư Times Garden Hạ Long đã hơn 10 năm nay chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Ngày 2/6/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản số 3705 chỉ đạo giao cho Sở Xây dựng rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư và đề xuất với UBND tỉnh phương án đảm bảo giải quyết đồng bộ, giải quyết toàn bộ quyền lợi cho hơn 200 hộ dân và doanh nghiệp chủ đầu tư của chung cư Times Garden Hạ Long.

“Chiều nay (11/7), UBND tỉnh đã có nội dung để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đến thời điểm này, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu vẫn chưa có báo với tỉnh về những chỉ đạo giải quyết, khắc phục liên quan đến nội dung này”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Kết thúc buổi họp báo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các câu hỏi, phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu, trả lời kịp thời các nội dung mà các cơ quan báo chí đã trao đổi.

Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài viết về việc hàng trăm hộ dân đang phải “sống chui” trong những căn nhà của mình tại chung cư Times Garden Hạ Long nằm trên phố Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) do Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long (My Way) làm chủ đầu tư.

Tòa chung cư này được khởi công từ năm 2015, đến cuối năm 2021, gần 200 hộ dân đã bốc thăm và dọn về ở tại tháp Tây, cụ thể là các tầng từ tầng 6 trở lên. Tuy nhiên, trong suốt 4 năm qua, công trình vẫn chưa được nghiệm thu hoàn chỉnh, chưa ký hợp đồng mua bán và chưa cấp giấy chứng nhận sở hữu. Các hộ dân đang lâm vào tình cảnh ở “chui hợp pháp” giữa trung tâm thành phố.

Quá bức xúc, nhiều cư dân sống trong chung cư này đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ bức xúc và đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ đầu tư nhanh chóng tháo gỡ để bàn giao nhà chính thức và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà ở cho các hộ dân.

Theo văn bản số 2849/VP.UBND của tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: “Chủ đầu tư nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ký hợp đồng, nộp nghĩa vụ tài chính, bàn giao nhà tái định cư theo đúng quy định.” Tuy nhiên, trên thực tế, mọi thứ vẫn đứng yên. Đến giữa năm 2025, hàng trăm hộ dân vẫn không có hợp đồng, không sổ đỏ, không có quyền sở hữu hợp pháp.