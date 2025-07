Hàng trăm hộ dân ‘mắc kẹt’ ở chung cư Times Garden Hạ Long: Đủ kiểu vi phạm và vòng tròn đổ lỗi

TPO - Ngoài việc chưa hoàn tất nghiệm thu xây dựng, chưa có hợp đồng mua bán và sổ đỏ, tòa tháp tái định cư Times Garden Hạ Long còn bị phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy.

Hàng loạt vi phạm PCCC bị phát hiện

Ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính số 282/BB-VPHC đối với Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long – chủ đầu tư dự án Times Garden. Biên bản nêu rõ 5 hành vi vi phạm nghiêm trọng, trong đó có việc không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và phương tiện phòng cháy chữa cháy định kỳ, không duy trì hệ thống chiếu sáng thoát nạn, không thành lập đội PCCC cơ sở đầy đủ theo quy định.

Đặc biệt, biên bản còn chỉ ra hành vi “đưa hạng mục công trình là tòa tháp Đông vào sử dụng, hoạt động cho thuê làm bãi đỗ xe trái phép khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy”. Đây là vi phạm hết sức nguy hiểm, vì bản thân tòa tháp Đông chưa hoàn thiện nội thất, chưa nghiệm thu hệ thống PCCC đầy đủ nhưng vẫn bị biến thành nơi khai thác dịch vụ, bất chấp các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu.

Cư dân phản ánh thêm rằng dù đã góp ý, kiến nghị nhiều lần, Ban quản lý tòa nhà vẫn lơ là, thậm chí có thời điểm còn “bật đèn xanh” cho việc cho thuê bãi xe, thu tiền dịch vụ ngay trong khu vực chưa được phép vận hành.

Theo đó, Văn bản số 1148/NT-PCCC&CNCH-P4 ngày 2/6/2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an do đại diện Ban Quản lý tòa nhà cung cấp thì hệ thống PCCC của dự án Times Garden Hạ Long chỉ được nghiệm thu một phần.

Cụ thể, chỉ những hạng mục từ tầng 7 đến mái của tháp Tây và một số khu vực kỹ thuật tầng hầm mới được xác nhận đạt yêu cầu. Các tầng 1–6 của tháp Tây và toàn bộ tháp Đông hoàn toàn chưa đủ điều kiện nghiệm thu.

Bất chấp phạm vi nghiệm thu rõ ràng và các khuyến cáo ràng buộc trong văn bản, thực tế tại Times Garden Hạ Long cho thấy gần 200 hộ dân vẫn được cho ở từ tầng 6 trở lên của tháp Tây từ cuối năm 2021. Trong khi đó, tầng hầm, sảnh chính, khu vực chưa được nghiệm thu vẫn được sử dụng làm bãi đỗ xe, thu phí gửi xe, khai thác dịch vụ. Đây là hành vi sử dụng công trình vượt ngoài phạm vi được nghiệm thu – vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật PCCC.

Điều đáng nói là trong suốt thời gian đó, không hề có biện pháp cưỡng chế nào đủ sức buộc chủ đầu tư chấm dứt vi phạm, dù biên bản xử phạt hành chính đã được lập, các chỉ đạo từ tỉnh đã ban hành.

Nguy cơ cháy nổ hiện hữu, cư dân sống trong bất an

Ngoài vi phạm pháp lý, chất lượng vận hành thực tế của hệ thống PCCC tại Times Garden Hạ Long cũng bị cư dân lên tiếng phản ánh nhiều lần. Theo biên bản kiểm tra ngày 6/3/2024 của Sở Xây dựng và UBND TP Hạ Long, khu vệ sinh nhiều căn hộ bị thấm dột, tường mốc, bong tróc, hệ thống điện nước thiếu an toàn.

Cư dân cho biết hệ thống thông gió tăng áp PCCC đã hỏng từ cơn bão Yagi (tháng 9/2024) nhưng đến giữa năm 2025 vẫn không được sửa chữa. Hệ thống thang máy nhiều lần rung lắc, giật, trôi sàn khiến người già và trẻ nhỏ lo sợ khi di chuyển. Nghiêm trọng hơn, ban quản lý tòa nhà bị tố thu tiền bảo trì thang máy trái phép gần 200 triệu đồng từ cư dân nhưng vẫn không khắc phục triệt để, thậm chí còn dừng vận hành thang hàng để ép cư dân đóng tiền.

Nước mưa cũng thường xuyên tràn vào sảnh chính và tầng hầm gửi xe, có thời điểm dâng lên tới hố ga, đe dọa nguồn điện và hệ thống kỹ thuật. Mỗi cơn mưa lớn là một lần cư dân “nín thở” theo dõi tình hình, không biết bao giờ sẽ xảy ra sự cố chập điện, hỏa hoạn.

Một cư dân bức xúc nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa hệ thống PCCC, thang máy, thoát nước. Nhưng chủ đầu tư cứ hứa rồi để đấy. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu một ngày có cháy nổ thật sự?”

Ai chịu trách nhiệm ?

Phóng viên Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng nhưng đều bị từ chối làm việc vì lý do chuẩn bị sáp nhập, mọi tài liệu liên quan đã được cất vào tủ để chuẩn bị bàn giao. Nếu phóng viên muốn tìm hiểu về dự án thì tìm gặp chủ đầu tư là My Way để được nắm bắt rõ hơn.

Theo văn bản số 2849/VP.UBND của tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: “Chủ đầu tư nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ký hợp đồng, nộp nghĩa vụ tài chính, bàn giao nhà tái định cư theo đúng quy định.” Tuy nhiên, trên thực tế, mọi thứ vẫn đứng yên. Đến giữa năm 2025, hàng trăm hộ dân vẫn không có hợp đồng, không sổ đỏ, không có quyền sở hữu hợp pháp.

Lý giải cho sự chậm trễ, chủ đầu tư My Way Hạ Long liên tục gửi văn bản lên UBND tỉnh và các sở ngành, cho rằng mình “gặp vướng mắc” trong thủ tục ghi thu, ghi chi tài chính, chưa được hướng dẫn cụ thể cách quyết toán giá bán căn hộ tái định cư. Trong văn bản số 83/CV-MWHL ngày 24/7/2024, công ty thừa nhận đã cho gần 200 hộ dân vào ở từ tháng 12/2021 nhưng đổ lỗi: “Chưa có cơ chế hỗ trợ ngân sách, chưa được hướng dẫn chi tiết thủ tục quyết toán nên chưa thể ký hợp đồng mua bán.”

Nói cách khác, chủ đầu tư thừa nhận đã giao nhà và để dân ở khi chưa hoàn tất nghĩa vụ pháp lý, nhưng lại từ chối chịu trách nhiệm ký hợp đồng vì cho rằng “chưa được hướng dẫn”. Trong suốt 3 năm, doanh nghiệp này biến vấn đề pháp lý thành bài toán không lời giải, để rồi đùn đẩy phần thiệt thòi cho chính người dân.

Dù tỉnh Quảng Ninh có văn bản yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện ký hợp đồng, nộp nghĩa vụ tài chính và bàn giao nhà tái định cư theo đúng quy định nhưng đến nay hơn 200 hộ dân vẫn phải trong tình trạng "pháp luật chưa công nhận".

Trong khi đó đại diện cho hơn 200 hộ dân chung cư Times Garden Hạ Long cho hay: “Chúng tôi có nhà mà như không có. Mua bán không được, sang tên không xong, xin giấy tờ cho con đi học cũng khó. Cả trăm hộ dân bị treo quyền lợi chỉ vì chủ đầu tư và chính quyền chưa thống nhất được thủ tục.”