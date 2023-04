Vụ chồng đánh vợ dã man trước mặt con ở Đà Nẵng: Không thể chấp nhận, phải xử nghiêm

TPO - Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đang tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ người đàn ông đập đánh vợ dã man được đưa lên mạng xã hội gây phẫn nộ. Trong khi đó, luật sư đề nghị phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người vợ.

Đánh đập nhiều lần

Hình ảnh camera được đưa lên mạng xã hội đã ghi lại cảnh người chồng là ông N.T trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra tay đập đánh vợ là bà B.P (33 tuổi) ngay trong ngôi nhà mình và trước mặt con.

Đoạn video cho thấy, khi bà P. đã bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị ông T. đuổi theo. Ông T. liên tục đấm, đá bà P. cho đến khi bà này ngã gục. Người xem tiếp tục sốc khi thấy bà P. nằm bất tỉnh, nhưng ông T. bình thản đứng bấm điện thoại. Thậm chí khi bà T. gượng đứng dậy, lại bị người chồng này ra tay đánh đập dã man, mặc cho bà P la hét thất thanh...

Hành động đập đánh vợ 'như đánh kẻ thù' của ông T. đã gây bất bình, phẫn nộ trong cộng động. Nhiều ý kiến cho rằng, dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, đánh phụ nữ, đánh vợ trước mặt con cái là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra ngày 4/4 và chị P. phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật, sau đó được xuất viện về phòng trọ của mẹ ruột.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Trao đổi với phóng viên chị P. cho biết, vết thương của chị bị nhiễm trùng và mới quay lại bệnh viện để điều trị.

Chị P. cũng cho hay đã chung sống cùng chồng hơn 10 năm và có 2 con. Trước đó, chị đã nhiều lần bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con nên mới chịu đựng. Sau khi sự việc xảy ra đêm 4/4, chị không thể chịu đựng thêm nữa và đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Phải xử lý nghiêm

Luật sư Lê Anh Tuấn (Giám đốc công ty Luật TNHH ATG, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, qua clip có thể thấy rằng, đây là hành vi bạo lực gia đình nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người vợ.

Theo ông Tuấn, trong trường hợp này người vợ (nạn nhân) có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền can thiệp giải quyết hoặc trình báo đến cơ quan công an để được xử lý. Việc trình báo có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản, có kèm theo các hình ảnh, bằng chứng… Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của người vợ để đưa ra phương án xử lý đối với hành vi của người chồng.

Căn cứ Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Ngoài ra, hành vi bạo hành gia đình cũng có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đó gây thương tích nghiêm trọng. Trường hợp người chồng đánh đập người vợ, gây thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% mà thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 134 của Bộ Luật hình sự thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác".