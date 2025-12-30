Vụ bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’ ở Đắk Lắk: Chính thức phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

TPO - Ngay sau khi nhận được kết luận giám định bổ sung của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ bị đánh đến "thân tàn ma dại’, thương tích 0%”.

Mẹ anh Võ Mộng Đạt- nạn nhân trong vụ "bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" bật khóc sau khi nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến nạn nhân Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được nguồn tin về tội phạm với nội dung: Vào ngày 26/10/2023 tại khu phố Mỹ Hòa (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Phan Thanh Tùng (SN 1987), Trần Văn Hội (SN 1997) và Hồ Văn Viên (SN 1994), cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, gây thương tích cho Võ Mộng Đạt.

Ngày 9/6/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũ (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đến nay, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ và Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa theo trưng cầu số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 đối với anh Võ Mộng Đạt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm nêu trên.

Văn bản ngày 29/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo về kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa cũng cho biết: Trước, trong khi xảy ra vụ việc bị đánh vào ngày 26/10/2023, Võ Mộng Đạt không có bệnh tâm thần, không có rối loạn tâm thần. Tại các thời điểm trên, anh Đạt đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi xảy ra vụ việc bị đánh vào ngày 26/10/2023 và hiện tại (thời điểm giám định) Võ Mộng Đạt bị bệnh: Các rối loạn vận động phân ly. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F44.4. Bệnh ở mức độ vừa, điều trị không ổn định. Tại các thời điểm trên, đối tượng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Nguyên nhân gây ra bệnh các rối loạn vận động phân ly (F44.4): Do đối tượng bị đánh gây ra một sang chấn tâm lý cho đối tượng, sang chấn tâm lý này là nguyên nhân gây ra bệnh các rối loạn vận động phân ly.

Căn cứ Điểm 3, Khoản XI, tại Bảng 4 Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh rối loạn tâm thần và hành vi sử dụng trong pháp y, pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế thì Võ Mộng Đạt bị tổn thương cơ thể do các bệnh rối loạn vận động phân ly gây ra là 23%.

Mẹ nạn nhân bật khóc khi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được thông báo về kết luận giám định pháp y và thông báo phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Trần Thị Rung – mẹ của anh Đạt đã bật khóc nức nở vì tin rằng công lý sẽ được thực thi.

Vợ và hai con đau xót trước diễn biến sức khỏe ngày càng xấu của anh Võ Mộng Đạt.

Liên quan đến vụ việc của anh Võ Mộng Đạt, Báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh “Bị đánh đến ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%”.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hoà Hiệp). Lúc này, Hội thấy anh Võ Mộng Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Thấy vậy, Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, dùng hai tay nhắc bổng Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kể từ đó anh rơi vào trạng thái mất nhận thức, không nói được, yếu liệt tứ chi.

Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định ở 4 nơi gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia. Song các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Cuối tháng 10/2025, anh Võ Mộng Đạt được đưa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để thực hiện việc giám định bổ sung theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự hiện hành, khi lý do tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không còn, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi.