Vĩnh biệt NSND Tuyết Mai-giọng đọc huyền thoại 'Đọc truyện đêm khuya'

TP - Khủng hoảng Nga và Ukraine leo thang đã làm đồng rúp mất giá. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam, bởi du khách Nga và Đông Âu hủy tua do chi phí chuyến nghỉ dưỡng tăng lên.

TPO - Hàng năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch, tại Hội quán Phước Kiến ở phố cổ Hội An lại diễn ra lễ vía Bà Mụ (Sanh Thai Tiên Nương) do Ban trị sự Hội quán và Hội Bà tổ chức trang trọng. Lễ vía luôn thu hút sự quan tâm của người dân Hội An và du khách thập phương.