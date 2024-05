Siêu thị, rạp chiếu phim ở Đà Lạt được mở lại

TPO - Sau khi tạm đóng cửa vào ngày 30/4, sáng nay các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt đã hoạt động trở lại, thu hút nhiều khách hàng.

Ngày 1/5, các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hoạt động trở lại, sau khi tạm đóng cửa để phục vụ chương trình văn hóa - nghệ thuật nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụ thể, rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt thông báo mở cửa trở lại, công bố lịch chiếu phim từ sáng 1/5. Trong hôm nay, Cinestar Đà Lạt đã tổ chức một số suất chiếu, trong đó có phim Lật mặt 7 - Một điều ước của đạo diễn Lý Hải.

Ở tầng hầm của quảng trường Lâm Viên, siêu thị Go! và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí cũng đã hoạt động trở lại từ sáng 1/5. Khách hàng đến ăn uống, mua sắm, vui chơi khá đông nhưng vẫn đảm bảo về an ninh trật tự.

Trên khoảng sân của quảng trường, công nhân đang tháo dỡ sân khấu của cuộc thi hoành tráng Dalat Best Dance Crew 2024 vừa diễn ra vào các ngày 29 và 30/4. Các nhân viên của công ty tổ chức sự kiện đang cấp tập dọn dẹp thiết bị sân khấu để trả lại mặt bằng cho quảng trường Lâm Viên thực hiện các hoạt động công cộng.

Ở một góc khác của quảng trường, nhiều bạn trẻ và các em nhỏ tham gia trò chơi trượt patin, xe điện đụng…

Trước đó, ngày 30/4, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp đang kinh doanh tại khu vực quảng trường Lâm Viên tạm ngừng hoạt động từ 13h đến 23h cùng ngày nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự kiện chính trị - xã hội diễn ra vào đêm 30/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đây là hoạt động cần thiết để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội tại khu vực quảng trường Lâm Viên trong các ngày lễ lớn.

Trước đây, khi tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển hay Festival hoa Đà Lạt, một số cơ sở kinh doanh tại khu vực này cũng tạm đóng cửa trong lúc diễn ra sự kiện.

Tuy nhiên, bà N.Th (26 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), chủ tài khoản Facebook “Th.M” đã tung tin trên mạng xã hội với nội dung: “Có biến tại Big C, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”… Big C là tên gọi cũ của siêu thị Go!.

Ngày 30/4, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với bà N.Th vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hiện công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người này theo quy định của pháp luật.