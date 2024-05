Hàng vạn người đổ về quảng trường Lâm Viên, bất chấp tin đồn ‘Đà Lạt có biến’

TPO - Việc vào cuộc kịp thời, quyết liệt của công an đã dập tắt tin đồn “Đà Lạt xảy ra biến lớn”. Hàng vạn người dân và du khách đã đến quảng trường Lâm Viên cổ vũ cho các nhóm nhảy Dalat Best Dance Crew 2024.

Đêm 30/4, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra vòng chung kết bảng quốc tế cuộc thi nhảy Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen International Cup.

Hàng vạn khán giả phủ kín khán đài ở quảng trường trung tâm Đà Lạt, cổ vũ cuồng nhiệt cho 12 nhóm nhảy, trong đó có 3 nhóm vũ đạo quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia.

Với chủ đề Be you, Be Unique - Khẳng định chất tôi, các nhóm nhảy đã cống hiến nhiều tiết mục mãn nhãn ở cả về phần nghe và phần nhìn, khiến hàng vạn khán giả đứng ngồi không yên, dường như quên đi tiết trời se lạnh (khoảng 17 độ C) của phố núi. Các tiết mục vũ đạo sôi động đã lan tỏa năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa cho nhiều người.

Kết quả, nhóm Garuda (Indonesia) giành quán quân bảng quốc tế hạng mục Battle của Dalat Best Dance Crew 2024, còn Planet Lock (Thái Lan) giành quán quân bảng quốc tế hạng mục Showcase.

Chương trình có sự tham gia của những ca sĩ đang được giới trẻ yêu thích như Anh Tú, Anh Thi, Trung Hiếu và nhóm nhạc đến từ Thái Lan De GIFT’.

Anh Tú hát live cực đỉnh, nhảy cực sung “đốt cháy” sân khấu và có cuộc giao lưu sôi nổi với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhóm De GIFT’ thân thiện, cháy hết mình cùng khán giả Đà Lạt tại đêm chung kết bảng quốc tế.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhận định sự thành công của DaLat Best Dance Crew đã tạo tiếng vang cả trong và ngoài nước. Phong trào nhảy hiện đại trong toàn tỉnh cũng đã được đẩy mạnh và nhận được nhiều sự đánh giá tích cực của dư luận xã hội.

“Cuộc thi tạo ra sân chơi bùng nổ sức trẻ, đầy tính sáng tạo và hấp dẫn. Chương trình còn là điểm nhấn các hoạt động phục vụ vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ. Vòng chung kết cuộc thi tiếp tục giới thiệu miền đất cao nguyên với bạn bè trong và ngoài nước, rằng đây luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và đáng sống, qua đó góp phần kích cầu, thu hút du khách đến với Lâm Đồng”, chị Dung chia sẻ.

Đáng lưu ý, trước thời điểm diễn ra cuộc thi này, một số đối tượng đã tung lên mạng xã hội nhiều tin đồn rằng “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”, “5 người cầm súng bị bắt, tất cả trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”.

Tuy nhiên, công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng ở địa phương đã nhanh chóng vào cuộc khẳng định đó là thông tin thất thiệt. Đối tượng tung tin sai sự thật đã bị công an triệu tập xử lý.

Nhờ vậy, hàng vạn du khách và người dân tin tưởng đổ về quảng trường Lâm Viên cổ vũ cho cuộc thi nhảy được tổ chức hoành tráng.