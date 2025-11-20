VinFast VF 8 khẳng định vị thế hàng đầu phân khúc SUV 5 chỗ nhờ tính kinh tế và trải nghiệm lái

Trải nghiệm lái tốt, cùng chi phí sở hữu hấp dẫn chưa từng có, VF 8 đang khẳng định vị thế là mẫu SUV 5 chỗ đáng tiền nhất tại Việt Nam, làm xiêu lòng cả những khách hàng đã quen với xe xăng.

Chinh phục người dùng ở đủ mọi giác quan

Lên đời từ chiếc MPV máy xăng, anh Tiến Đạt không giấu được sự “choáng ngợp” khi ngồi vào khoang lái của VinFast VF 8. Anh nhận định chất liệu nội thất vượt trội hoàn toàn so với chiếc xe anh dùng trước đây. Việc sử dụng nhiều da hơn thay vì nhựa, mang lại cảm giác sang trọng. Về vận hành, anh cảm thấy ấn tượng về sự yên tĩnh và mượt mà của xe. “Chỉ cần một cú đạp phanh, chiếc xe đã sẵn sàng lăn bánh trong sự tĩnh lặng, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng gió điều hòa”, anh Đạt cho biết.

Cảm xúc phấn khích cũng dâng cao khi xe di chuyển trên đường. Với bộ đôi động cơ điện sản sinh tổng công suất lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620Nm, VF 8 mang lại phản hồi nhanh, tăng tốc mượt mà . Anh Đạt đánh giá cao ưu điểm này và cho rằng đó cũng là một yếu tố nâng cao độ an toàn của xe khi vượt trên đường. “Chỉ cần ga nhẹ một chút là chiếc xe có thể vọt lên tức thì, trong khi xe xăng thường mất khá nhiều thời gian”, anh Đạt nói thêm.

Trong khi đó, với những người đã gắn bó với VF 8 từ những ngày đầu như anh Hưng Trần, mẫu SUV điện nhà VinFast vẫn mang đến nhiều bất ngờ lớn. Sau 3 năm, anh vẫn phải thừa nhận thiết kế của Pininfarina đã mang lại cho VF 8 một vẻ ngoài “bền dáng”, sang trọng và không lỗi thời.

Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ nhất là cảm giác vận hành với độ cân bằng và mượt mà ở VF 8 phiên bản mới nhất. VinFast đã tinh chỉnh hệ thống treo sau và sử dụng pin CATL thế hệ mới, nhẹ hơn nhưng lại cho quãng đường di chuyển xa hơn. Trọng lượng xe giảm giúp bớt đi những áp lực lên hệ thống treo, mang lại sự ổn định và linh hoạt vượt trội.

Cũng về trải nghiệm trên đường, anh Đình Hiệp (TP.HCM) đánh giá cao khả năng cách âm tốt cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với hơn 20 tính năng giúp các chuyến đi trở nên thoải mái, nhàn nhã hơn.

Với anh, VF 8 là người bạn đồng hành lý tưởng cho gia đình và bạn bè nhờ hàng ghế phía sau rộng rãi và ngồi êm ái. Đặc biệt, xe không có khói xăng, nên dù ngồi cả ngày trên xe cũng không khó chịu. Thêm vào đó, cửa sổ trời toàn cảnh trên VF 8 mang lại không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác “rất chill” khi di chuyển qua những cung đường đẹp.

Khi chi phí không còn là nỗi lo

Trải nghiệm lái là một cú hích, trong khi bài toán chi phí chính là “liều thuốc” quyết định để anh Hưng Trần đi đến lựa chọn mua xe VF 8. “Trung bình một chiếc xe máy xăng 2.0L, đi 2.000 km mất khoảng 6 triệu tiền xăng. Trong khi đó, hiện tại chủ xe điện được miễn phí sạc. Đây là liệu thuốc cực mạnh cho ai còn phân vân”, anh Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Hiệp cũng cho biết, với quãng đường di chuyển mỗi tháng khoảng 5.000 km, anh sẽ mất “đâu đó gần 5 triệu đồng” tiền nhiên liệu cho chiếc xe xăng trước đây. Còn bây giờ, khi chuyển sang VF 8, anh “gần như không mất đồng nào” nhờ chính sách miễn phí sạc điện tại các trạm công cộng của V-Green đến hết tháng 6/2027. Thậm chí, ngay cả khi chương trình miễn phí kết thúc, anh ước tính chi phí đi lại cũng tiết kiệm được khoảng 60% so với đổ xăng.

Bên cạnh đó, mật độ trạm sạc ngày càng dày đặc cũng đã xóa tan nỗi lo lớn nhất của những người dùng xe điện đời đầu. Anh Hiệp khẳng định anh “gần như không gặp vấn đề gì trong việc tìm điểm sạc” vì hạ tầng của V-Green có độ phủ sóng rộng khắp với 150.000 cổng sạc, từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa. Thời gian sạc 0-80% chỉ mất khoảng 30 phút, anh tận dụng quãng thời gian này để nghỉ ngơi nên không thấy bất tiện.

Anh Hưng Trần còn cho rằng, một trong những yếu tố khiến anh hoàn toàn an tâm khi mua VF 8 là chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km – một trong những chính sách tốt nhất thị trường hiện nay. Anh khẳng định chính sách này cùng với loạt ưu đãi lớn đã biến thời điểm hiện tại trở thành cơ hội vàng để sở hữu VF 8.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá lăn bánh của VF 8 chỉ còn khoảng 900 triệu đồng. Đây là mức giá quá tốt trong phân khúc D-SUV bởi loạt chính sách khủng của VinFast hiện tại gồm: ưu đãi 4%, hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 50 triệu đồng (dưới dạng điểm VinClub) khi đăng ký xe ở Hà Nội/TP.HCM, voucher Vinpearl trị giá 50 triệu đồng có thể quy đổi sang tiền mặt, giảm 2% khi mua xe trực tuyến.

Với những giá trị vượt trội mang lại cho chủ xe, VinFast VF 8 khẳng định vị thế một SUV 5 chỗ thông minh, mạnh mẽ và đáng tiền bậc nhất tại Việt Nam.