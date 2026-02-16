VINAMILK - Bản lĩnh vươn tầm thế giới

TP - Nhìn lại 50 năm hình thành và phát triển, Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho rằng bản lĩnh và năng lực tự chủ giúp Vinamilk nâng sức cạnh tranh, hội nhập, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Trong dòng chảy chung của đất nước trong nửa thế kỷ qua, từ trường hợp của Vinamilk, theo bà khái niệm phát triển bền vững được nhìn nhận và thay đổi như thế nào?

Bà Mai Kiều Liên: Trong những năm đầu sau chiến tranh, bền vững trước hết là duy trì được sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Khi đó, ổn định hoạt động đã là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và đóng góp cho xã hội.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững được đặt trong tổng thể hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Các yêu cầu về minh bạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đã trở thành những chuẩn mực chung. Doanh nghiệp nếu không chủ động nâng chuẩn và chuẩn bị dài hạn sẽ khó có thể phát triển bền vững.

Đâu là giá trị lớn nhất giúp Vinamilk đứng vững qua nhiều biến động của nền kinh tế?

Bà Mai Kiều Liên: Với Vinamilk, giá trị lớn nhất có thể đúc kết trong hai từ “tự chủ” và “bản lĩnh”.

Tự chủ giúp doanh nghiệp hình thành nền tảng vững chắc trong sản xuất, quản trị và vận hành, qua đó hạn chế sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Bản lĩnh thể hiện ở khả năng kiên định với định hướng đã lựa chọn, giữ vững các giá trị cốt lõi ngay cả khi bối cảnh thay đổi. Hai yếu tố này giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và từng bước phát triển.

"Nếu trong mọi quyết định luôn đặt lợi ích lâu dài của đất nước và giá trị của hàng hóa Việt Nam lên trên những tính toán trước mắt, thì sự cạnh tranh sẽ trở nên lành mạnh và có ý nghĩa hơn. Khi doanh nghiệp ý thức rõ vai trò đồng hành cùng quốc gia, cùng nâng chuẩn chất lượng và hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, vận hội mới sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam". (Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên)

Qua 50 năm xây dựng và phát triển, đâu là những dấu mốc có ý nghĩa đối với Vinamilk?

Bà Mai Kiều Liên: Từ rất nhiều hạn chế khi mới thành lập, Vinamilk từng bước đầu tư mở rộng, hình thành hệ thống sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Vinamilk đứng thứ 36 thế giới về doanh thu trong ngành sữa, Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, sản phẩm đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,5 tỷ USD.

Với Vinamilk, những kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình phát triển gắn bó với sự đi lên của nền kinh tế đất nước.

Trong bối cảnh vận hội mới, theo bà, đâu là cơ hội lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam?

Bà Mai Kiều Liên: Cơ hội lớn nhất nằm ở khả năng chủ động hội nhập và nâng cao nội lực. Quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang tạo ra những chuẩn mực mới trong sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận các thành tựu khoa học – công nghệ của thế giới và vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước. Nếu có tầm nhìn dài hạn và chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.