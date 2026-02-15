Toyota “giữ nhiệt” ưu đãi, chào Xuân Bính Ngọ 2026

Hỗ trợ lên đến 100% thuế trước bạ

Giữa không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, một số đại lý ô tô ghi nhận thường xuyên trong tình trạng nhộn nhịp khách ra vào xem xe. Trong dòng người ấy, anh Hoàng Nam, một kỹ sư xây dựng 38 tuổi ở Hải Phòng, đang tỉ mỉ kiểm tra chiếc Veloz Cross CVT Top màu trắng ngọc trai mà anh vừa hoàn tất thủ tục nhận xe. Câu chuyện của anh Nam không chỉ là một quyết định mua sắm cá nhân, mà nó đại diện cho một bộ phận lớn khách hàng Việt: những người mua xe bằng sự thấu hiểu nhu cầu thực tế và niềm tin vào giá trị dài lâu.

Veloz Cross và Avanza Premio nhận ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ

Anh Nam chia sẻ rằng quyết định mua xe của anh không đến từ một phút ngẫu hứng. Suốt ba tháng cuối năm 2025, anh đã dành không ít thời gian để tìm hiểu, lái thử, so sánh giữa các mẫu xe trong cùng phân khúc MPV 7 chỗ. Gia đình anh vốn có truyền thống về quê ăn Tết ở Nghệ An, hành trình dài hàng trăm cây số với lỉnh kỉnh đồ đạc, quà cáp và hai đứa trẻ đang tuổi hiếu động khiến việc thuê xe hay đi tàu mang đến nhiều bất tiện. Anh cần một chiếc xe đủ rộng để cả nhà thoải mái, nhưng cũng đủ linh hoạt và đặc biệt là phải mang lại giá trị kinh tế sau này.

Sức hút của Veloz Cross càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Toyota Việt Nam duy trì chương trình ưu đãi trong tháng 1, hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho Veloz Cross và Avanza Premio. Bên cạnh đó, hai mẫu BMPV này còn nhận ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 3,99%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Được lắp ráp trong nước, khách hàng đặt mua hai mẫu xe kể trên sẽ được nhận xe mới trước thềm Tết Nguyên đán.

Mua xe theo hình thức trả góp, anh Nam nhẩm tính, với sự hỗ trợ này, số tiền gốc và lãi hàng tháng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của anh, thậm chí doanh thu từ việc chạy xe dịch vụ sau Tết có thể dư dả để trang trải khoản vay này. Kết thúc buổi nhận xe, anh Nam không giấu nổi niềm vui khi cầm trên tay chiếc chìa khóa của Veloz Cross. Anh dự định ngay chiều nay sẽ đưa cả gia đình đi quanh thành phố và mua sắm chuẩn bị Tết, tận hưởng không gian rộng rãi của chiếc xe mới. Với anh, năm mới Bính Ngọ dường như đã bắt đầu sớm hơn và rạng rỡ hơn nhờ sự đồng hành của “bạn đường” tin cậy.

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng hỗ trợ tương đương 50% thuế trước bạ cho hai mẫu xe Vios và Yaris Cross. Ngoài ra, mức lãi suất chỉ từ 3,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho tất cả các mẫu xe Hybrid Electric (HEV), mức chỉ từ 3,99%/năm cho một số mẫu xe thuần xăng cũng góp phần tạo động lực cho khách hàng ra quyết định mua xe.

Gia tăng giá trị dài hạn cho xe

Từ 1/1/2026, Toyota chính thức triển khai chương trình bảo hành chính hãng, với thời hạn lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí cho khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota. Khách hàng chỉ cần duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc, quyền lợi bảo hành sẽ được nối dài liên tục. Chương trình áp dụng cho một số mẫu xe, trong đó có tất cả các xe HEV của hãng. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng xe HEV cũng ngày càng hợp lý hơn khi giá pin HEV thay thế được điều chỉnh giảm lên đến 34% (tùy mẫu xe). Một chuyên gia ngành xe nhận định, điều khách hàng lo ngại nhất khi mua xe HEV là pin, khi bài toán về giá pin và bảo hành pin được giải quyết thấu đáo, dòng xe này có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Cùng với đó, khách hàng mua xe Toyota Vios (áp dụng cho tất cả các phiên bản) sẽ được tặng gói bảo hành mở rộng 1 năm hoặc 25.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho Động cơ & Hộp số hoàn toàn miễn phí. Khách hàng chỉ cần duy trì bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Toyota mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) trong thời hạn bảo hành nhà sản xuất 3 năm/ 100.000 km tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc để nhận ưu đãi này.

Chính sách gia hạn bảo hành góp phần giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng, tiết kiệm chi phí sửa chữa với phụ tùng chính hãng, không giới hạn số lần bảo hành, có thể chuyển nhượng và gia tăng giá trị bán lại cho xe.

Các chương trình ưu đãi kể trên cho thấy Toyota không chỉ nhìn vào những con số ngắn hạn mà thực sự quan tâm đến hành trình sở hữu xe của khách hàng. Bằng cách duy trì ưu đãi cho những mẫu xe đang nằm trong “tầm ngắm” của số đông người tiêu dùng, hãng xe Nhật Bản đã khéo léo khẳng định vị thế của thương hiệu dẫn đầu: luôn lắng nghe và thấu hiểu.