Đón 'Tết đủ, Tết đoàn viên' cùng ưu đãi FE CREDIT hơn 3 tỷ đồng

TP - Từ nay đến 15/3/2026, FE CREDIT đang triển khai chuỗi chương trình ưu đãi với gần 3.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng, qua đó kỳ vọng sẽ giúp khách hàng kết năm cũ trọn vẹn để hướng đến Tết Nguyên đán đủ đầy bên gia đình.

Những tuần cận Tết luôn là giai đoạn cao điểm nhưng đằng sau không khí nhộn nhịp ấy, nhiều gia đình đang chuẩn bị cho năm mới với tâm thế thận trọng hơn sau một năm kinh tế còn nhiều biến động và thu nhập không ổn định.

Chương trình ưu đãi Tết của FE CREDIT

Anh Hồ Thanh Hải (38 tuổi), công nhân tại khu vực Bình Dương cũ, đã gắn bó với nhà máy hơn một thập kỷ. Trước đây, giai đoạn cuối năm nhiều đơn hàng nên thu nhập từ tăng ca cũng cải thiện đáng kể. Năm nay, sản xuất chậm lại khiến công việc không còn đều, buộc gia đình anh phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu cận Tết.

“Tết đến gần là mọi chi phí dồn lại cùng lúc: tiền vé xe về quê, quà cho ba mẹ, rồi các khoản sinh hoạt đầu năm mới. Không dám nghĩ xa, chỉ mong thu xếp sao cho cả nhà về quê sum họp, đón Tết trọn vẹn bên gia đình lớn”, anh Hải chia sẻ. Với hai con nhỏ đang tuổi đi học, chỉ riêng chi phí đi lại và chuẩn bị Tết tối thiểu đã là bài toán cần tính toán cẩn trọng.

Những câu chuyện như của anh Hải phản ánh thực tế chung của nhiều gia đình trong giai đoạn này. Trong hoàn cảnh đó, việc tiếp cận các giải pháp tài chính nhanh chóng và linh hoạt giúp người dân có thêm lựa chọn để chủ động phân bổ các khoản chi cần thiết, giảm áp lực dồn dập trong thời gian ngắn trước Tết. Quan trọng hơn, điều này tạo điều kiện để họ hướng sự quan tâm trở lại gia đình, quây quần bên mâm cơm mà không bị cuốn theo nỗi lo tài chính.

Thấu hiểu nỗi niềm đó, từ nay đến 15/3/2026, FE CREDIT – một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank đang triển khai đồng loạt 3 chương trình ưu đãi Tết với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ với nhân viên FE CREDIT tư vấn, sẽ nhận được một lượt quay số trúng thưởng cho mỗi 05 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình “Rước Tết Đoàn Viên – Tân Niên Như Ý”. Chương trình gồm 2.026 giải thưởng với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, bao gồm: voucher mua vàng 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast Vento Neo 2025, xe máy điện Honda ICON e 2025 và tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox giá trị tương đương lên đến 10 triệu đồng.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ FE ONLINE 2.0, không có sự hỗ trợ từ tư vấn viên của FE CREDIT, mỗi 05 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ mang lại một lượt quay số để có cơ hội trúng 999 giải thưởng với tổng giá trị hơn 950 triệu đồng.

Bên cạnh đó, FE CREDIT còn dành riêng chương trình “Vay Mua Xế Điện, Khai Lộc Trúng Xe” cho khách hàng mua xe tại VinFast với những giải thưởng hấp dẫn trị giá lên đến 74 triệu đồng.

Theo đại diện FE CREDIT, các chương trình năm nay hướng đến mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn Tết Nguyên Đán, thông qua các giải pháp tài chính nhanh chóng, dễ tiếp cận, minh bạch. Qua đó, khách hàng có thể hoàn thành những mục tiêu, hướng đến mùa Tết thật đủ đầy, tận hưởng niềm vui gia đình quây quần “có nhau” trong dịp lễ quan trọng.