Vina Land Miền Nam trở thành đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity

Tại Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược – Kiến tạo Đô thị số Picity do Pi Group tổ chức tại khách sạn Hilton Saigon (TP.HCM), Vina Land Miền Nam chính thức được vinh danh là Đối tác phân phối chiến lược. Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa hai đơn vị uy tín, nhằm cùng kiến tạo chuẩn sống đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Vina Land Miền Nam chính thức trở thành Đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

Vina Land Miền Nam nổi bật với triết lý “Kiến tạo cộng đồng hưng vượng – sản phẩm cao cấp đáng sống và đầu tư”. Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên môn cao, bên cạnh quản trị phân phối và tiếp thị hiện đại – góp phần xây dựng mạng lưới phân phối đồng bộ và hiệu quả. Với thế mạnh tiếp thị và phân phối dự án bất động sản cao cấp, Vina Land Miền Nam là lựa chọn chiến lược của Pi Group để tiếp cận và lan tỏa chuẩn sống Picity tới khách hàng.

Pi Group kiến tạo Picity với triết lý phát triển “Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực phát triển” – một tầm nhìn đưa công nghệ vào lõi đô thị, chuyển đổi không chỉ “nơi để ở” mà thành “trải nghiệm để sống”.

Sự kiện Ký kết đối tác chiến lược Đô thị số Picity quy tụ hơn 40 đại lý phân phối hàng đầu thị trường.

Picity vận hành dựa trên ba trụ cột chiến lược: Công nghệ vận hành toàn diện (AI – IoT – Blockchain): hệ thống Smart Parking, Smart Elevator, Smart Locker, cảm biến môi trường, smarthome, camera AI & Face ID, robot giao hàng, nền tảng Pi Care – tất cả xây dựng thành một mạng lưới vận hành thông minh, cá nhân hóa, minh bạch và an toàn.

Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế: Quy hoạch như resort 5 sao trong lòng đô thị – hồ bơi vô cực muối khoáng, phòng gym thương hiệu quốc tế Technogym, sky lounge, khu vui chơi công nghệ cho trẻ em, phim ngoài trời, golf 3D… mang đến trải nghiệm sống vượt kỳ vọng.

Thiết bị đồng bộ từ thương hiệu toàn cầu: Pi Group hợp tác chiến lược với các đối tác như Otis (Mỹ), ABB (Thụy Sĩ), Osram (Đức), Imudex (Đức), Grohe (Đức), Adel (Mỹ) và Keenon Robotics (Trung Quốc) để đảm bảo chất lượng, độ bền và đẳng cấp quốc tế cho toàn bộ hệ thống bàn giao.

Vina Land Miền Nam nằm trong hệ thống hơn 40 đại lý phân phối chiến lược được Pi Group trao chứng nhận. Năng lực triển khai thị trường và mạng lưới phân phối chuyên nghiệp của Vina Land Miền Nam là yếu tố then chốt kết nối giữa tầm nhìn của chủ đầu tư và nhu cầu khách hàng. Với vai trò này, Vina Land Miền Nam không chỉ bán sản phẩm mà truyền tải giá trị thương hiệu Picity – từ định vị quốc tế đến trải nghiệm sống thông minh.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Vina Land Miền Nam kết nối hai yếu tố then chốt: tầm nhìn định hình đô thị số tương lai và năng lực phân phối chiến lược mạnh mẽ. Nhờ đó, khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu được mở rộng, hiệu quả kinh doanh được nâng cao và hình ảnh thương hiệu Picity được củng cố.

Vina Land Miền Nam đóng vai trò phân phối các sản phẩm Đô thị số Picity trong đó có Picity Sky Park.

Trong giai đoạn hợp tác, Pi Group và Vina Land sẽ đồng hành triển khai các dự án nổi bật trong hệ sinh thái Picity: bao gồm Picity Sky Park với phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng – biểu tượng phong cách sống công nghệ và nghỉ dưỡng; và Picity Central Park, dự kiến ra mắt Quý I/2026, đặt mục tiêu trở thành điểm sáng mới của đô thị số tại TP.HCM.

Thông qua mạng lưới phân phối chiến lược như Vina Land và các thương hiệu công nghệ toàn cầu, Pi Group khẳng định tầm nhìn trở thành nhà phát triển đô thị số hàng đầu Việt Nam, mang đến những sản phẩm bất động sản khác biệt, bền vững và đạt chuẩn quốc tế.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Vina Land không chỉ ghi dấu trong một sự kiện, mà là khởi đầu cho kỷ nguyên đô thị số tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm Picity được phân phối đều là minh chứng cho cam kết về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống hiện đại. Hai doanh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu kiến tạo cộng đồng cư dân thông minh, an toàn và thịnh vượng – nơi mỗi khoảnh khắc sống đều là giá trị.