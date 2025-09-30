Viettel Nghệ An lên tiếng về sự cố gián đoạn liên lạc

TPO - Cơn bão số 10 đã khiến nhiều tuyến cáp truyền dẫn của Viettel trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, nhiều trạm phát sóng bị mất điện gây ra tình trạng gián đoạn liên lạc.

Ngày 30/9, đại diện lãnh đạo Viettel Nghệ An cho biết, cơn bão Bualoi (bão số 10) đã khiến hệ thống cột điện, cáp truyền dẫn viễn thông trên địa bàn tỉnh này bị thiệt hại nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn liên lạc tại một số khu vực.

Bão số 10 quét qua khiến nhiều hệ thống điện, tuyến cáp truyền dẫn và trạm phát sóng của Viettel Nghệ An bị hư hỏng. Trong ảnh, một trạm biến áp ở Nghệ An bị gãy đổ sau bão số 10.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hai ngày nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng sóng điện thoại Viettel chập chờn, hệ thống mạng internet bị mất. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến lượng lớn người dân trên địa bàn.

Đến chiều 30/9, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang xảy ra tình trạng sóng điện thoại yếu, mạng di động 4g, 5g chập chờn.

Viettel Nghệ An cho biết, sau khi bão số 10 qua đi, Viettel đã điều động hàng trăm nhân sự từ nhiều tỉnh thành về tỉnh Nghệ An hỗ trợ để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc cho khách hàng.

Trong và sau bão, các cán bộ, nhân viên Viettel Nghệ An đã đến các vị trí xảy ra sự cố để xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, Viettel Nghệ An đã huy động hơn 1.000 cán bộ nhân viên, 150 phương tiện ô tô, 150 máy phát điện, 600 acquy vali, 3 xe cơ động, 3 điện thoại vệ tinh và 14 thiết bị truyền dẫn X... để ứng cứu sau cơn bão số 10, đảm bảo thông tin liên lạc, mạng cho người dân trên địa bàn.

Để chia sẻ khó khăn cùng người dân trong thiên tai, Viettel Nghệ An cũng đã triển khai hàng trăm điểm sạc pin miễn phí tại các cửa hàng, trạm phát sóng và nhà cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, Viettel cũng thực hiện cộng 20.000 đồng vào tài khoản cho hơn 30.000 khách hàng ở các khu vực bị cô lập, chia cắt để đảm bảo duy trì thông tin liên lạc.

Ngoài ra, nhà mạng áp dụng khuyến mãi 20% cho các khách hàng nạp thẻ tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão và hoãn chặn 1 chiều với thuê bao trả sau để đảm bảo thông tin liên lạc. Hệ thống chăm sóc khách hàng của Viettel cũng được bổ sung thêm nhân sự tăng cường, tiếp nhận thông tin sự cố và hỗ trợ khách hàng 24/24h.

Hiện công tác khắc phục hệ thống mạng di động Viettel trên địa bàn Nghệ An vẫn đang tiếp tục được triển khai.

“Với sức tàn phá cực mạnh của bão Bualoi, nhiều tuyến cáp truyền dẫn của Viettel đã bị ảnh hưởng, nhiều trạm phát sóng bị mất điện gây ra tình trạng gián đoạn liên lạc ở một số khu vực. Viettel Nghệ An đang hết sức nỗ lực, tận dụng từng giờ từng phút để khắc phục sự cố, đảm bảo liên lạc cho người dân”, đại diện lãnh đạo Viettel Nghệ An nói.