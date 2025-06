Sáng nay tại Hà Nội, Vietnam Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhằm thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng năm 2025. Đại hội có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính và các cổ đông hiện hữu của Vietnam Airlines.

Thành quả 2024: Vượt mốc lịch sử, lan tỏa uy tín thương hiệu

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với nhiều điểm sáng nổi bật. Doanh thu hợp nhất đạt 112.776 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.958 tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Năm 2024 là một năm bản lề trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng của Vietnam Airlines. Hãng đã thực hiện 139.700 chuyến bay an toàn, vận chuyển 22,75 triệu lượt hành khách, đạt chỉ số đúng giờ 85% và hệ số sẵn sàng đội tàu bay ở mức 95%. Mạng bay của hãng đã được khôi phục hoàn toàn và tăng trưởng so với thời kỳ trước dịch, với 58 đường bay quốc tế và 38 đường bay nội địa, kết nối tới 52 điểm đến tại 18 quốc gia. Vietnam Airlines tiếp tục là hãng duy nhất khai thác tất cả các điểm đến nội địa tại Việt Nam.

Các lĩnh vực then chốt như khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ, hàng hóa và thương mại điện tử đều ghi nhận kết quả tích cực. Các đơn vị thành viên như VAECO, SKYPEC, VIAGS, NCTS, TCS, NCS, VACS… tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong hệ sinh thái của Tổng công ty, đóng góp đáng kể vào kết quả hợp nhất chung.

Năm 2024 cũng là thời điểm ghi nhận nhiều bước tiến trong nâng cao uy tín thương hiệu Vietnam Airlines trên trường quốc tế. Hãng tiếp tục duy trì tiêu chuẩn hãng hàng không 4 sao theo đánh giá của Skytrax, được vinh danh với chiến dịch tiếp thị “Million Miles of Wonder Experiences” do tổ chức MMA Global trao tặng. Cùng với đó là các giải thưởng uy tín, “Hãng hàng không thế giới 5 sao” của APEX, “Hãng hàng không cung cấp dịch vụ khoang phổ thông đặc biệt tốt nhất 2024” và “Top 25 hãng hàng không hàng đầu thế giới” của Airlines Rating, “Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024”.

Vietnam Airlines đã chuyển đổi thành công các hệ thống phục vụ hành khách (PSS); Quản lý kỹ thuật và phụ tùng vật tư cho đội bay (MRO IT), để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa công tác sửa chữa bảo dưỡng tàu bay.

Tăng tốc đầu tư, mở rộng năng lực khai thác

Bước sang năm 2025, Vietnam Airlines triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh năng lực khai thác, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng thị trường. Trong đó, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Hãng sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị cho dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2030 đến 2035. Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Vietnam Airlines cũng đang mở rộng đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược như Long Thành và Nội Bài, đồng thời tăng cường các dịch vụ bổ trợ như kỹ thuật, suất ăn và logistics nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị. Trong nửa đầu năm 2025, hãng đã mở thêm 5 đường bay quốc tế mới đến Bắc Kinh, Bangkok, Bengaluru, Hyderabad và Busan, đồng thời khôi phục 4 đường bay quan trọng đến Moscow, Bali, Kuala Lumpur và Hồng Kông. Hai đường bay trọng điểm đến Milan và Copenhagen sẽ lần lượt được khai thác từ tháng 7 và tháng 12 năm nay.

Đây cũng là năm đánh dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của Vietnam Airlines. Nhân dịp này, hãng đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chính thức ra mắt tàu bay thân rộng mang biểu tượng Chim Lạc, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Những dấu ấn này đã khẳng định vị thế của Vietnam Airlines là lực lượng nòng cốt của ngành hàng không, đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kế hoạch phát hành tăng vốn, phương án tái cơ cấu tài chính, hiệu quả khai thác các lĩnh vực kinh doanh và định hướng dài hạn. Những trao đổi thẳng thắn, minh bạch tại Đại hội góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thị trường, khẳng định cam kết phát triển ổn định và bền vững của Vietnam Airlines.

Định vị tương lai: Phát triển bền vững, chuyển đổi số toàn diện

Trong năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 25,4 triệu lượt hành khách và 346 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 11,6% và 11,5% so với năm 2024. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 116.715 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Với các phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vietnam Airlines xác định định hướng trở thành hãng hàng không top 2 Đông Nam Á về quy mô, lọt vào nhóm 10 hãng được ưa chuộng nhất châu Á, giữ vững tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao và hướng tới đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hãng triển khai Đề án tái cơ cấu toàn diện bao gồm tái cấu trúc tài sản, vốn, danh mục đầu tư và đổi mới mô hình quản trị.

Chuyển đổi số tiếp tục là ưu tiên chiến lược. Vietnam Airlines đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác công nghệ như VNPT và FPT để cung cấp dịch vụ wifi, hiện đại hóa hệ thống, tăng cường tự động hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hành trình. Hệ thống định danh điện tử toàn diện đã được đưa vào vận hành theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về phát triển bền vững, Vietnam Airlines đang xây dựng lộ trình ESG với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải carbon, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hướng tới nghiên cứu, ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đồng thời, hãng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và tăng cường năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Vietnam Airlines cam kết giữ vững vai trò là hãng hàng không quốc gia hàng đầu, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và quốc tế.