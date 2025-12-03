Vietnam Airlines tăng cường hiện diện tại thị trường Lào, thúc đẩy kết nối thương mại, du lịch hai nước

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Lào, vốn được xem là trục kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển mạng bay khu vực Đông Dương của Hãng. Sự phục hồi nhu cầu đi lại và dư địa tăng trưởng lớn đang tạo điều kiện để hàng không hai nước tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.

Thị trường hàng không Việt Nam - Lào được đánh giá đang phục hồi nhanh sau đại dịch và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong hai năm gần đây. Theo số liệu của Vietnam Airlines, năm 2024, lượng khách giữa hai nước đạt hơn 407.000 lượt, tăng 31% so với năm 2019.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm nay, khi 10 tháng đầu năm 2025 ghi nhận hơn 511.000 lượt khách, tương đương mức tăng 76% so với cùng kỳ. Sự mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư và nhu cầu du lịch ngắn ngày trong khu vực được xem là những yếu tố thúc đẩy thị trường phát triển ổn định.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines duy trì tần suất 12 chuyến mỗi tuần giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn của Lào như Vientiane, Luang Prabang. Tính đến cuối tháng 10/2025, hãng đã vận chuyển hơn 108.000 lượt khách trên gần 1.000 chuyến bay. Doanh nghiệp cho rằng, sự ổn định của đường bay và nhu cầu đi lại tăng đều qua các năm cho thấy dư địa tăng trưởng dài hạn của hành lang hàng không Việt Nam - Lào.

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên kết du lịch và mở rộng mạng bay giữa hai nước.

Một trong những điểm nhấn là sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Vietnam Airlines, Saigontourist và Hiệp hội các Công ty Lữ hành Lào. Thỏa thuận tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chung, mở rộng xúc tiến tiếp thị và tăng cường kết nối hàng không Việt Nam - Lào, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu, cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả hợp tác giữa các bên.

Song song với hoạt động vận tải hành khách, phát triển du lịch, Vietnam Airlines cũng đang mở rộng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, dịch vụ mặt đất và cung ứng nhiên liệu. Các chương trình phối hợp với Lao Airlines, Pertamina, Lao-Japan Airport Terminal Services giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng hai chiều và đảm bảo tính liên tục trong quá trình khai thác.

Trước đó, vào ngày 2/10/2025, Vietnam Airlines ký kết hợp tác logistics với doanh nghiệp Unitel, hướng tới xây dựng các tuyến kết nối hàng hóa giữa Lào với các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Những nội dung đầu tiên của thỏa thuận dự kiến được triển khai từ quý I/2026.

Về định hướng phát triển dài hạn, Vietnam Airlines cho biết đang xem xét nghiên cứu các mô hình hợp tác khai thác mới và khả năng mở rộng thêm mạng bay, phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của thị trường và định hướng phát triển kinh tế của hai quốc gia. Doanh nghiệp cũng kiến nghị các cơ quan chức năng của Lào xem xét điều chỉnh một số mức phí hạ tầng nhằm tăng sức cạnh tranh của điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại và du lịch song phương.

Định hướng này cũng được Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Tô Ngọc Giang chia sẻ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào ngày 03/12/2025. Ông Tô Ngọc Giang nhấn mạnh: “Vietnam Airlines cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các nhà đầu tư và đối tác hai nước trong việc mở rộng mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các giải pháp kết nối tổng thể giữa Việt Nam và Lào, trên tinh thần cùng chia sẻ lợi ích, hài hòa mục tiêu và hướng tới phát triển bền vững.”

Vietnam Airlines kỳ vọng việc mở rộng hoạt động khai thác và tăng cường hợp tác logistics sẽ góp phần tạo thêm động lực cho thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Doanh nghiệp đánh giá hành lang hàng không Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển theo chiều sâu trong thời gian tới, đóng vai trò quan trọng trong kết nối kinh tế khu vực.