Vietnam Airlines hết cảnh âm vốn chủ sở hữu

TPO - Kết thúc 9 tháng năm nay, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu gần 90.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 7.000 tỷ, trở thành điểm sáng trong bức tranh phục hồi của ngành hàng không Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 30.780 tỷ đồng, tương đương 112,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 730 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu hợp nhất của hãng đạt gần 90.200 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt hơn 7.170 tỷ đồng, tương đương 114,5% so với năm 2024. Đây là kết quả phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng tốt trước những biến động của thị trường.

Tính chung 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt gần 90.200 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Ảnh: VNA.

Trong quý III, Vietnam Airlines vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng lượng khách đạt hơn 19 triệu lượt, tăng hơn 12,3%; khối lượng hàng hóa và bưu kiện gần 250.000 tấn, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Trên toàn thị trường, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 34 triệu lượt, tương đương hơn 1,1 lần so với năm 2024, trong khi khách nội địa đạt hơn 28 triệu lượt, tăng 7,2%. Những con số này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không Việt Nam, trong đó Vietnam Airlines tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Vietnam Airlines đã phát hành thành công gần 900 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.970 tỷ đồng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu của tổng công ty tại ngày 30/9 không còn âm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình tái cơ cấu tài chính.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, việc tăng vốn giúp hãng củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số - những trụ cột then chốt cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines tại ngày 30/9/2025 không còn âm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình tái cơ cấu tài chính. Ảnh: VNA.

Nắm bắt xu hướng phục hồi của du lịch và giao thương toàn cầu, trong 9 tháng, Vietnam Airlines đã khai trương nhiều đường bay quốc tế mới như Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TPHCM - Copenhagen. Việc mở rộng mạng bay không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững mà còn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực.

Với lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu được phục hồi và mạng bay quốc tế mở rộng, Vietnam Airlines đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới - hiện đại, linh hoạt và hội nhập sâu rộng.