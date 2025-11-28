Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Vietjet tiếp tục khai thác các đường bay đến Côn Đảo từ 03/12/2025

P.V

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Mở bán vé từ hôm nay 26/11, các chuyến bay Vietjet đến Côn Đảo sẽ phục vụ hành khách trở lại từ ngày 03/12/2025, với 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ TP.HCM. Từ ngày 15/12/2025 tần suất các đường bay đều được tăng lên 2 chuyến khứ hồi một ngày.

hanh-khach-1.jpg

Các chuyến bay được Vietjet khai thác bằng tàu bay hiện đại với chất lượng dịch vụ hoàn thiện, hiệu quả khai thác tối ưu cùng chính sách giá linh hoạt hơn, mang đến hành trình thuận tiện, thoải mái cho mọi hành khách đến với Côn Đảo, nơi ghi dấu lịch sử cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

hanh-khach-2.jpg

Các đường bay trở lại với giá từ 490.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội di chuyển với chi phí tối ưu, thuận tiện cho người dân và du khách. Đặt vé bay ngay cùng Vietjet tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air cùng các phòng vé, đại lý chính thức ngay để cùng Vietjet trải nghiệm hành trình bay tốt đẹp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

tau-bay-vietjet.jpg
P.V
#Vietjet #Côn Đảo #đường bay #vé máy bay

