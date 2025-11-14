VietinBank 9 tháng đầu năm 2025: Duy trì tăng trưởng vượt trội, kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Tăng trưởng vượt trội cả về quy mô và hiệu quả

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VietinBank tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, tăng trưởng về quy mô kết hợp với nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản…, qua đó đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng trưởng an toàn và bền vững:

Về quy mô:

- Tổng tài sản đạt 2.762 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2024.

- Dư nợ cho vay đạt 1.991 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2024, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành (13,4%); tăng trưởng ở tất cả phân khúc KHDN và Bán lẻ, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, vay tiêu dùng...

- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay được kiểm soát ở mức 1,09%, giảm so với cuối Quý 2/2025 và cuối năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao - 176,5%, tiếp tục củng cố bộ đệm dự phòng tài chính cho VietinBank.

- Tiền gửi khách hàng đạt 1.776 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn CASA đạt 445,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2024. Tỷ trọng CASA/tổng nguồn vốn huy động đạt mức 25,1% (tăng 0,3 điểm % so với cuối năm 2024).

- VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng và tối ưu chi phí hoạt động, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và các dự án trọng điểm của ngân hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ/chất lượng nhân sự; ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy kinh doanh...; Tỷ lệ CIR ở mức 27,2%, tương đương cuối năm 2024.

Về hiệu quả:

- Thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tổng thu nhập hoạt động đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục Top 1 ngành ngân hàng.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng đầu năm 2025 đạt 46,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục cao nhất ngành ngân hàng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 ở mức 16,9 nghìn tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ VietinBank kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Lợi nhuận trước thuế đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt Top 2 ngành ngân hàng.

- Các tỷ lệ thanh khoản được kiểm soát ở mức an toàn, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

TV.HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì (ở giữa) Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VietinBank

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện

Bên cạnh kết quả kinh doanh, VietinBank tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số. Kết thúc Quý III/2025, 45 sáng kiến (kinh doanh & nền tảng) đã ra mắt, trong đó, 17 sáng kiến/tính năng go-live trong Quý III/2025, tập trung vào số hóa dịch vụ, ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả vận hành như Hành trình vay mua nhà online, eKYC KHDN, Merchant platform, SWIFT, bán chéo sản phẩm. Với các giải pháp này, khách hàng nhanh chóng, dễ dàng trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ số của VietinBank trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn và linh hoạt.

Toàn cảnh Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VietinBank

Bên cạnh các sáng kiến kinh doanh, VietinBank cũng tập trung vào các sáng kiến nền tảng về công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng, dữ liệu, vận hành, quản trị rủi ro nhằm tăng cường sức mạnh công nghệ, nâng cao năng lực dữ liệu, tăng tính an toàn, bảo mật và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của VietinBank.

Với kết quả trên, VietinBank đặt mục tiêu gia tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đa dạng hóa nguồn thu nhập, tạo ra những lợi thế cạnh tranh bền vững/khác biệt trên thị trường.