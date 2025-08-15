Việt Nam – Trung Quốc trao đổi về quản lý nguồn nước sông Mekong – Lan Thương

TPO - Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 14/8. Ảnh: Mofa

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà mỗi nước đạt được thời gian qua, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy và tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh sâu sắc và thực chất hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025; tiếp tục thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; hợp tác đầu tư xây dựng các dự án lớn mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương; khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong - Lan Thương; đánh giá cao đóng góp của Trung Quốc và những nỗ lực chung của các nước Mekong trong 10 năm qua; đề nghị các bên chú trọng tăng cường hợp tác quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong - Lan Thương.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là thúc đẩy triển khai các chương trình trao đổi cấp cao thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, bảo vệ môi trường, máy bay thương mại, tăng cường liên kết điện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của mỗi nước.

Cuộc hội đàm ngày 14/8. Ảnh: Mofa

Đánh giá cao đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Lan Thương, Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị các nước thành viên, trong đó có Việt Nam tăng cường phối hợp, hướng tới 10 năm thành công tiếp theo, đưa hợp tác khu vực Mekong - Lan Thương lên tầm cao mới, mở rộng sang những lĩnh vực mới, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước, đóng góp cho hoà bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nhau tại các vùng biển ở Biển Đông được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; không có các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân; kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.