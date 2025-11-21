Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về mức độ lạc quan của người tiêu dùng

P.V

Theo Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) 2025 do UOB công bố ngày 20/11, Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực về mức độ lạc quan với 67 điểm trên Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN – cao hơn trung bình khu vực 54 điểm và tăng ba điểm so với năm 2024.

ong-paul-kim-giam-doc-khoi-dich-vu-tai-chinh-ca-nhan-ngan-hang-uob-viet-nam.jpg
Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam

Hơn 80% người khảo sát tại Việt Nam lạc quan về kinh tế vĩ mô, nhờ tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt 7,52% – mức cao nhất từ 2011. Theo UOB, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2025 lên 7,7% sau kết quả quý III tích cực.

Hơn 67% người tiêu dùng cho biết chi nhiều hơn cho các hạng mục chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân; hơn một nửa tăng chi cho giải trí, du lịch, ẩm thực cao cấp. Chi tiêu qua thẻ UOB cho nhóm ăn uống – giải trí – du lịch tăng 8%, riêng chi tiêu giải trí tăng 48%.

Nghiên cứu cũng cho thấy 94% người tiêu dùng Việt tự tin vào khả năng quản lý tài chính; 86% có quỹ dự phòng; 82% có bảo hiểm đầy đủ. Tuy vậy, Gen Z vẫn là nhóm có mức chuẩn bị tài chính thấp nhất, với tỷ lệ tiết kiệm và sở hữu bảo hiểm thấp hơn các nhóm tuổi khác.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp các sản phẩm tài chính, đặc biệt là danh mục thẻ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và quản lý tài chính ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

P.V
#Việt Nam #người tiêu dùng #lạc quan #ASEAN

Cùng chuyên mục