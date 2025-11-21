Việt Nam dẫn đầu ASEAN về mức độ lạc quan của người tiêu dùng

Theo Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) 2025 do UOB công bố ngày 20/11, Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực về mức độ lạc quan với 67 điểm trên Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN – cao hơn trung bình khu vực 54 điểm và tăng ba điểm so với năm 2024.

Hơn 80% người khảo sát tại Việt Nam lạc quan về kinh tế vĩ mô, nhờ tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt 7,52% – mức cao nhất từ 2011. Theo UOB, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2025 lên 7,7% sau kết quả quý III tích cực.

Hơn 67% người tiêu dùng cho biết chi nhiều hơn cho các hạng mục chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân; hơn một nửa tăng chi cho giải trí, du lịch, ẩm thực cao cấp. Chi tiêu qua thẻ UOB cho nhóm ăn uống – giải trí – du lịch tăng 8%, riêng chi tiêu giải trí tăng 48%.

Nghiên cứu cũng cho thấy 94% người tiêu dùng Việt tự tin vào khả năng quản lý tài chính; 86% có quỹ dự phòng; 82% có bảo hiểm đầy đủ. Tuy vậy, Gen Z vẫn là nhóm có mức chuẩn bị tài chính thấp nhất, với tỷ lệ tiết kiệm và sở hữu bảo hiểm thấp hơn các nhóm tuổi khác.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp các sản phẩm tài chính, đặc biệt là danh mục thẻ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và quản lý tài chính ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.