Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu

TPO - Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã trở thành hiện thực, tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày 14/10 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức ra mắt chuyên trang “Net Zero Việt Nam” tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - cho biết, ý tưởng về chuyên trang này đã được hình thành gần hai năm trước và được triển khai với sự đồng hành chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Minh khẳng định: “Net Zero Việt Nam” sẽ là kênh thông tin chính thống, khoa học, sinh động – nơi lan tỏa tri thức, kết nối hành động và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cộng đồng trước thách thức biến đổi khí hậu.

Chuyên trang gồm 8 chuyên mục được thiết kế toàn diện, trong đó nổi bật là trò chơi tương tác “Dấu chân carbon của bạn”, cho phép người dùng tự ước tính lượng khí thải phát sinh hằng tháng dựa trên thói quen sinh hoạt, di chuyển và tiêu dùng năng lượng, một cách tiếp cận sáng tạo, giúp biến khái niệm “phát thải” thành hành vi cụ thể mà ai cũng có thể nhận ra và thay đổi.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - cùng các đại biểu tại lễ ra mắt chuyên trang "Net Zero Việt Nam".

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho rằng, biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã trở thành hiện thực, tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, trong đó Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc ra đời chuyên trang “Net Zero Việt Nam” là hành động thiết thực góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26: đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh vai trò trụ cột của ngành nông nghiệp - môi trường trong tiến trình chuyển đổi xanh: Vừa là nền tảng sinh kế, vừa là động lực của kinh tế tuần hoàn. Những năm qua, ngành đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tăng trưởng ổn định 3,65%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 62,4 tỷ USD và dự kiến vượt 65 tỷ USD năm 2025; 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 97% rác thải đô thị được xử lý đạt chuẩn. Nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải đã hình thành và lan tỏa, từng bước “xanh hóa” chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

Việc khai trương chuyên trang “Net Zero Việt Nam” không chỉ là dấu mốc truyền thông mà còn là nền tảng kết nối tri thức, nơi các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp và người dân cùng đề xuất sáng kiến, chia sẻ mô hình, lan tỏa tinh thần “Phát triển kinh tế - bảo vệ môi trường - thịnh vượng xã hội”.