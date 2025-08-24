Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Việt Nam chi hơn 100 tỷ USD mua hàng Trung Quốc trong 7 tháng

Xuân Phong
TPO - Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố, chỉ sau 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng Trung Quốc đạt tới hơn 100 tỷ USD. Con số này tăng thêm hơn 21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng trưởng hơn 27%, cao hơn hẳn tốc độ tăng chung của cả nước.

Với con số trên, tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đã tăng từ 37,3% lên 40,2%, tiếp tục trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Đứng đầu trong danh mục nhập khẩu là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Chỉ trong 7 tháng, Việt Nam đã chi tới 28,5 tỷ USD để nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc, tăng tới 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay sau đó là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, với kim ngạch 21,3 tỷ USD, tăng 35,5%, mức tăng vượt xa tốc độ nhập khẩu chung của cả nước trong cùng nhóm hàng.
Không chỉ có công nghệ, hàng loạt nhóm hàng khác cũng ghi nhận kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức hàng tỷ USD. Cụ thể, gồm điện thoại và linh kiện đạt 5,1 tỷ USD, tăng 10,6%; vải các loại gần 6 tỷ USD, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 2,44 tỷ USD tăng 12,8%, xơ sợi dệt 1,1 tỷ USD tăng 14,4%.

Những con số này cho thấy sự phục hồi rõ rệt của ngành dệt may, da giày - lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - vốn phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Việt Nam đã chi hơn 101,4 tỷ USD nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vòng 7 tháng.

Bên cạnh đó, nhập khẩu nhóm sản phẩm nhựa từ Trung Quốc đạt 3,6 tỷ USD, tăng 31,2%, chất dẻo nguyên liệu 2,2 tỷ USD tăng 24,4%.

Một điểm nhấn khác là sự bùng nổ của nhóm hàng ô tô. Trong 7 tháng, Việt Nam đã chi gần 888 triệu USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, tăng tới 70,42%. Cùng với đó, kim ngạch linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,1 tỷ USD, tăng tới 74,7%. Đây là mức tăng kỷ lục, phản ánh sức tiêu thụ trong nước tăng cao và xu hướng dịch chuyển nguồn cung xe, phụ tùng từ Trung Quốc.

Ngoài ra, trong 7 tháng qua nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc có kim ngạch tăng trưởng mạnh như: dầu mỡ động, thực vật; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh… với tốc độ tăng trưởng hai, thậm chí ba con số.

Trong khi đó, trong 7 tháng, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 35,02 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Việt Nam hiện nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 66,4 tỷ USD.

Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh đang góp phần quan trọng giúp Việt Nam duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, từ điện tử, máy móc cho đến dệt may, ô tô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cùng với việc duy trì nguồn cung ổn định, Việt Nam cần khẩn trương phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước, đồng thời đa dạng hóa đối tác nhập khẩu từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN hay Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo thế cân bằng hơn trong thương mại quốc tế.

Xuân Phong
