Hàng không - Du lịch

Tây Ban Nha:

Tây Ban Nha:

Video nhân viên ném đồ khỏi máy bay gây tranh cãi dữ dội

Hồng Nhung

TPO - Một đoạn video ghi lại tại sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho thấy một nhân viên mặt đất liên tục ném các vật dụng từ cửa sau của máy bay Qatar Airways xuống đường băng với lực rất mạnh.

Trong clip, một đồng nghiệp từ trong khoang ném đồ ra ngoài, người này liền bắt lấy rồi hất xuống đất. Hành động này lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ khi nhiều người tin rằng đây là hành lý của hành khách bị đối xử thô bạo.

Hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội: “Video này cần được gửi đến công ty để họ biết nhân viên của mình làm việc thế nào”, “Đây là thứ chúng tôi phải trả tiền ký gửi sao?”, “Chỉ ở Tây Ban Nha mới có chuyện này. Gần như mỗi chuyến đi về, vali của chúng tôi đều bị hỏng”.

Cảnh quay từ sân bay Madrid–Barajas cho thấy một nhân viên đang ném đồ vật từ máy bay phản lực của Qatar Airways. Nguồn: Jam Press/@pablovs7.

Một số ý kiến khác cho rằng đây là sự việc “khó chấp nhận”, thậm chí đề nghị thay thế bằng những người thất nghiệp có thể làm việc cẩn thận hơn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác, cho rằng những vật bị ném không phải hành lý mà chỉ là chăn và đồ dùng mềm từ khoang khách, thường được mang ra ngoài để vệ sinh. “Họ chỉ lấy chăn ra để làm sạch, không phải hành lý”, một người bình luận.

Hiện phía sân bay Madrid-Barajas và hãng Qatar Airways chưa đưa ra phản hồi chính thức.

tempimagejwstxz.jpg
Hàng loạt bình luận chỉ trích hành vi này xuất hiện trên mạng xã hội. Nguồn: Jam Press/@pablovs7.

Trước đó, ngành hàng không châu Âu cũng chứng kiến nhiều sự cố hy hữu. Tại Pháp, một chuyến bay Air Corsica từ Paris Orly đến Ajaccio buộc phải bay vòng 18 phút trên bầu trời Địa Trung Hải vì kiểm soát viên không lưu duy nhất trực tháp ngủ quên. Chỉ đến khi cảnh sát và nhân viên sân bay trèo lên đánh thức, máy bay mới được phép hạ cánh an toàn.

Trong khi đó, tại Bulgaria, một nữ hành khách của Ryanair đã bật khóc quỳ gối ngay tại sân bay Sofia sau khi bị từ chối lên máy bay do hành lý xách tay vượt kích thước quy định. Hình ảnh người phụ nữ gào khóc, đập tay vào cửa gây hỗn loạn và làm dấy lên tranh cãi về chính sách hành lý nghiêm ngặt của hãng giá rẻ này.

Hồng Nhung
The Sun
