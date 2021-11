[VIDEO]: Hàng trăm công an đang bao vây 1 căn nhà, có tiếng súng nổ ở TP Long Khánh

TPO - Ngày 7/11, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang và huyện Yên Thế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người có liên quan đến phòng chống dịch.

TPO - Vào ngày 5/11, ca sỹ Vy Oanh và nhà báo- luật sư Hàn Ni cùng gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Lý do, hiện cả 2 người phụ nữ này đang rất lo sợ việc có thể gặp nguy hiểm vì lời đe doạ của một số người.

TPO - Cơ quan CSĐT Long An phát thông báo truy tìm 2 người liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Cty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.