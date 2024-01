[VIDEO] Dẫn giải các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và 36 bị cáo đại án Việt Á đến tòa

TPO - TIN NÓNG ngày 2/1: Thanh niên giết chú ruột bị bắt sau 24 giờ gây án; Công an khám xét nhà Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyên nhân cô gái bị sát hại rồi phi tang thi thể xuống sông...

TPO - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp các đơn vị chức năng mai phục, bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.