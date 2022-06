Vì sao Hội thao Quốc phòng hút SV Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) rộn ràng tham gia?

Sáng ngày 3/6/2022, tại cơ sở 2 Thanh Trì, Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) đã tổ chức Hội thao Quốc phòng và bế mạc kết thúc môn học GDQP&AN cho hơn 1.200 sinh viên.

Về tham dự Hội thao có lãnh đạo huyện Thanh Trì, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, các giảng viên Ban chỉ huy Trung tâm GDQP &AN Hải Phòng, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo là cán bộ, giảng viên nhà trường và sự tham gia của hơn 1.200 sinh viên khóa K19 và K20 trường.

Các sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) hào hứng tham gia Hội thao GDQP &AN ở 3 nội dung thi gồm: diễu binh; đồng diễn thể dục tay không; thi điều lệnh đội ngũ từng người không có súng…

Nếu như với nhiều trường Cao đẳng khác, để chuẩn bị cho Hội thao Quân sự và GDQP &AN, nhiều sinh viên phải lên dây cót chuẩn bị tinh thần cả tuần thì Hội thao quân sự và GDQP &AN Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) lại được sinh viên các khóa rất háo hức ngóng chờ, rộn ràng tham gia bởi những lý do thuyết phục sau:

Là mô hình giáo dục đặc biệt dành cho sinh viên trường nhiều năm nay

Hội thao Quốc phòng và bế mạc kết thúc môn học GDQP&AN là mô hình giáo dục đặc biệt dành cho sinh viên được Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) phối hợp với các đơn vị quân đội, trung tâm GDQP &AN tổ chức đều đặn nhiều năm nay.

Đây cũng là hoạt động chuyên môn thường niên của Trường nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP&AN của sinh viên. Từ đó góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học nhằm tặng cho các sinh viên HPC một học kỳ bổ ích, lý thú.

Môn học giáo dục tình yêu Tổ quốc, ý thức bảo vệ Tổ Quốc

Qua Hội thao Quốc phòng và môn học GDQP&AN, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) đã giáo dục cho hàng ngàn sinh viên về lòng yêu nước, niềm tự hào, sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Những buổi học thật sự đã đưa các sinh viên HPC vào môi trường quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

Cho sinh viên những buổi học bổ ích, trải nghiệm quãng thanh xuân thú vị

Tham gia những ngày học GDQP&AN, các sinh viên HPC được học làm chiến sỹ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, nghị lực, tính trách nhiệm, nề nếp sinh hoạt, lao động tự chủ; tập luyện võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và một số bài học trong quân đội.

Ngoài ra, các sinh viên còn được tham gia các trò chơi tập thể, những màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc … rộn ràng sức trẻ, cùng trải nghiệm những quãng ngày thanh xuân thú vị bên nhau không bao giờ quên.

Giúp các sinh viên cách sống tự lập, rèn luyện sức khỏe

Khi tham gia học GDQP&AN, các sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) rèn luyện được tính tự giác, tự lập và tự làm mọi việc, tự chịu trách nhiệm với cá nhân để hoàn thành việc học tập theo đúng thời gian quy định. Từ đó hình thành thói quen tự làm mọi việc mà không còn dựa dẫm vào bố mẹ, bạn bè.

Ngoài ra, những thói quen sinh hoạt điều độ cũng được thiết lập khi các em phải xa rời smart phone, internet để có nhiều cơ hội rèn luyện được sức khỏe cho bản thân.

Học cách sống có ý thức kỷ luật, đoàn kết làm việc theo nhóm

Trong môi trường quân đội, sinh viên HPC đã hiểu được ý nghĩa đoàn kết, kỷ luật là sức mạnh của tập thể. Hầu hết các sinh viên tham gia học kỳ quân đội sinh hoạt theo đúng giờ giấc như một chiến sĩ và chấp hành theo nội quy, hình thành thói quen nghiêm túc, làm việc có giờ giấc, kế hoạch.

Bên cạnh đó những ngày học GDQP&AN Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (HPC) cũng đã rèn luyện kĩ năng xã hội cho các sinh viên của mình như: Giao tiếp, thuyết trình, lắng nghe, quan sát, giải quyết tình huống, tham gia sinh hoạt tập thể…