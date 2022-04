Vì sao chưa khởi tố vụ lật ca nô 17 người chết ở biển Cửa Đại?

TPO - Nhiều vấn đề nóng được đặt ra tại cuộc họp báo thông tin tình hình KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II của tỉnh Quảng Nam sáng nay, trong đó có vụ lật ca nô du lịch 17 người chết trên biển Cửa Đại, TP. Hội An.

Sáng 7/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II tại địa phương. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Nhiều vấn đề nóng được đặt ra tại cuộc họp, trong đó có vụ lật ca nô du lịch 17 người chết trên biển Cửa Đại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về tiến độ điều tra vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại, tại sao vẫn chưa khởi tố vụ án? Đại diện công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả chính thức sẽ tổ chức họp báo thông tin vụ việc.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ lật ca nô khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại, TP. Hội An là vụ việc đau lòng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cùng với việc vào cuộc điều tra của cơ quan công an, địa phương cũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan vấn đề đảm bảo an toàn trên tuyến đường thuỷ này.

Vừa qua tỉnh Quảng Nam làm việc với Bộ GTVT các vấn đề liên quan tuyến đường thuỷ này.

Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn trương nạo vét luồng lạch, tăng cường khảo sát đánh giá, nâng cấp để đảm bảo lưu thông an toàn; rà soát, nghiên cứu tổng thể đề xuất các giải pháp chỉnh trị luồng.

Ngoài ra, nghiên cứu rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đảm bảo an toàn đối với tàu cao tốc chở khách hoạt động vùng sông biển phù hợp…

Ngoài ra, thực tế xảy ra vừa qua việc cấp phép, phối hợp giữa các địa phương, đơn vị chưa tốt ảnh hưởng đến du khách. Vấn đề này, Bộ GTVT đang xây dựng Thông tư quy định về phân cấp đường thủy nội địa, theo đó sẽ phân cấp một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia cho địa phương quản lý.

Trước mắt Bộ GTVT đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục giao Sở GTVT thực hiện các nhiệm vụ đã được uỷ quyền, trừ công tác quản lý, bảo trì. Địa phương kiện toàn, cũng cố bộ máy để thực hiện việc kiểm tra cấp phép ra vào bến đúng quy định...

Trước đó, lúc 13h45 ngày 26/2, ca nô QNa 1152 Công ty Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) làm thuyền trưởng chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm Lực lượng chức năng và người dân cứu sống được 22 người, 17 người tử vong sau tai nạn.