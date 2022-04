Rào cản nào khiến hai thị xã ở Bình Dương chưa được lên thành phố?

TPO - Đến nay, TX Tân Uyên và TX Bến Cát của tỉnh Bình Dương vẫn chưa lên thành phố dù trong suốt hai năm qua đã xuất hiện nhiều thông tin về việc sắp được công nhận.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trong các năm 2020 và 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các văn bản cho chủ trương về việc xây dựng Đề án thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và Đề án thành lập thành phố Bến Cát, thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nâng cấp hai xã An Điền và An Tây (thị xã Bến Cát) thành phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thị xã Bến Cát thành thành phố Bến Cát thuộc Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông tin, trong quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với việc thành lập TP. Bến Cát, hiện khu vực dự kiến thành lập phường là An Điền và An Tây chưa có trong quy hoạch Nam Bến Cát cũ.

Do đó, TX Bến Cát đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch và đang chờ UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Theo công văn số 4567 của Bộ Xây dựng, triển khai thực hiện Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại Đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, thì các đô thị mới dự kiến thành lập, cụ thể là thành lập phường An Điền, An Tây phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bến Cát, và phải được quy hoạch phân khu cho 2 xã này trước khi lên phường.

Theo lộ trình thực hiện, tháng 4/2022 địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã Bến Cát. Đến tháng 5/2022 sẽ thông qua HĐND cấp xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết; thông qua HĐND cấp thị xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết.

Từ tháng 5 – 6/2022 phải hoàn chỉnh Đề án gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Dương trước khi trình Trung ương.

Đối với việc nâng cấp thị xã Tân Uyên lên thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Hiện nay, UBND TX Tân Uyên mới hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp trình UBND tỉnh Bình Dương thông qua.

Hiện, địa phương này mới đáp ứng thủ tục về mặt chủ trương và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh Bình Dương thông qua trước khi hoàn thiện trình Trung ương quyết định.

Thị xã Tân uyên có diện tích hơn 19.000 ha, nằm phía Đông Nam tỉnh Bình Dương, có 12 đơn vị hành chính với dân số khoảng 421.000 người. Thị xã Bến Cát rộng hơn 23.000 ha với 8 xã, phường, dân số trên 328.000 người. Cả 2 hiện đều là đô thị loại 3.

Nếu TX Tân Uyên và TX Bến Cát được nâng cấp lên thành phố, tỉnh Bình Dương sẽ là địa phương có nhiều thành phố trực thuộc tỉnh nhất cả nước với 5 thành phố (TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Bến Cát, TP Tân Uyên).

Tập trung giám sát đầu tư công

Để đạt các tiêu chí nâng cấp các đơn vị hành chính, đồng thời tạo lực phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm vấn đề giải ngân đầu tư công. Được biết, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm 2021 (bao gồm kế hoạch năm 2020 kéo dài) đến ngày 31/1/2022 là 8.333 tỷ 493 triệu đồng, đạt 61,5% kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân kế hoạch giao trong năm 2021 đến ngày 31/1/2022 là 7.736 tỷ 482 triệu đồng, đạt 75,5% kế hoạch Trung ương giao và đạt 62,9% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị giải ngân các dự án, công trình trọng điểm đến ngày 31/12/2021 là 2.304 tỷ 133 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã đề ra 4 nhóm giải pháp trọng điểm, gồm: Nhóm giải pháp về trình tự, thủ tục; Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp về cơ chế kiểm tra, giám sát; Nhóm giải pháp về trình tự, thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện sớm điều chỉnh vốn đầu tư công, dồn lực cho các công trình trọng điểm, ưu tiên giải ngân vốn đền bù giải tỏa. Các chủ đầu tư phải có kế hoạch cụ thể gắn với tiến độ giải ngân, bồi thường. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương đề nghị Chủ tịch UBND các huyện phải trực tiếp kiểm tra thực tế, sâu sát trong thực hiện, giải quyết kịp thời các khó khăn trong đầu tư công.