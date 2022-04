Chủ tịch HĐND TPHCM: Không được phép quên những đau thương trong đại dịch

TP - Lý giải nguyên nhân dự án cấp bách nâng cấp, mở rộng đường Âu Cơ 3 năm chưa xong (Tiền Phong ngày 19/3 đã có bài phản ánh), đại diện UBND thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho rằng, dự án bị chậm là do Bộ NN&PTNT đang “găm” hồ sơ. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện Bộ NN&PTNT lại đưa ra bằng chứng phủ nhận việc này.

TPO - Sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam phản ứng dữ dội, nữ du khách người Malaysia đã gửi lời xin lỗi và xóa bỏ hình ảnh phản cảm chụp ở Hội An.

TPO - Khu trung tâm chính trị Ba Đình có tính chất là khu vực có nhiều giá trị mang tầm quốc gia về văn hóa, lịch sử, không gian kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển đất nước, với mục tiêu bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc đô thị do đó cần rà soát chỉ tiêu quy hoạch, phương án kiến trúc tại công trình 61 Trần Phú.

TPO - Thị trường vàng thế giới đang rơi vào chu kỳ giảm giá. Đà giảm này do đồng USD tăng mạnh so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY, đo lường biến động đồng USD so với 6 đồng tiền chính trên thế giới, tăng vọt lên ngưỡng 99,5 điểm. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo giữ mức cao.