HĐND TPHCM họp bàn các quyết sách thích ứng an toàn, hiệu quả trong kiểm soát COVID-19

TPO - Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM sẽ xem xét chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; các chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID -19, cơ chế chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch bệnh.

Sáng 7/12, HĐND TPHCM khóa X đã khai mạc kỳ họp lần thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm. Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát đã gây tác động tiêu cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, đây là thời điểm quan trọng để đánh giá toàn diện về những nỗ lực của TPHCM trong thời gian qua và tìm hướng đi cho giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá, trong 5 năm qua, kinh tế TPHCM tăng trưởng khá, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,4%, tỷ trọng kinh tế TPHCM đóng góp trên 22%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, GRDP năm 2021 ước giảm 6,7% so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, GRDP của TP tăng 5,5% so với cùng kỳ nhưng đến quý 3, khi quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tốc độ tăng trưởng giảm đến 24,3% so với cùng kỳ.

Từ quý 4, khi TPHCM dần mở cửa trở lại, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại với nhịp độ bình thường nhưng theo dự báo thì các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ… sẽ tiếp tục giảm.

Vì vậy, kỳ họp này sẽ xem xét cho ý kiến để quyết nghị một số nội dung quan trọng, như: Đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2026; quyết toán ngân sách năm 2020, ước thu chi ngân sách TPHCM năm 2021 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2022…

Kỳ họp HĐND sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua nghị quyết phát triển liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế - tổ chức trong những năm tới, trong đó có cơ chế chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngoài ra, HĐND TPHCM sẽ xem xét cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục công lập; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo; các chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID -19...

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phục hồi kinh tế -xã hội 5 năm tới, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Kỳ họp lần thứ 4 của HĐND TPHCM khóa X sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/12. Phiên chất vấn Chủ tịch Phan Văn Mãi dự kiến diễn ra vào chiều 8/12. Đây là phiên trả lời chất vấn đầu tiên của ông Phan Văn Mãi sau khi nhậm chức chủ tịch UBND TPHCM.