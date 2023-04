Vé tham quan Hội An: Ai phải mua, ai được miễn?

TPO - Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết sẽ họp với các đơn vị lữ hành, họp với người dân - chủ di sản để lắng nghe ý kiến trước khi triển khai phương án yêu cầu tất cả du khách vào khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan, phân luồng lối riêng cho người dân địa phương.

Phương án được thực hiện từ 15/5. Theo đó, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước.

Giá vé áp dụng 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30, hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Theo đó, sẽ bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.

Nói rõ hơn về trường hợp không phải mua vé khi áp dụng phương án này, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An - cho biết, yêu cầu bắt buộc mua vé chủ yếu kiểm soát khách đoàn, còn với khách lẻ, người ở Đà Nẵng, Quảng Nam hoặc những người từ xa về Hội An thăm quê thì sẽ không yêu cầu mua vé.



“Việc này không phải cứng nhắc, ví dụ người dân ở Đà Nẵng chạy vào đây chỉ để ăn tô mì, tô phở thì không thu vé. Tuy nhiên khuyến khích bà con địa phương đi thăm quan Hội An thì cũng không nhất thiết phải đi vào những thời điểm quá đông lượng du khách tham quan”, ông Sơn nói.

Riêng, các đoàn tự phát nếu thực sự là khách tham quan du lịch vẫn phải mua.

“Sau này Hội An sẽ giám sát từ xa, tổ chức đón khách, hướng dẫn du khách ngay khi đến bãi đỗ xe sẽ có người hướng dẫn mua vé tham quan, sau đó trung chuyển bằng xe điện vào. Vì họ thực sự là khách du lịch thì cần trách nhiệm mua vé, giống như đi nước ngoài cũng vậy thôi”, lãnh đạo Hội An thông tin.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Hội An không bán vé theo điểm mà bắt buộc mua vé tham quan khu phố cổ?

Ông Sơn cho rằng, nếu chỉ mua vé theo điểm thì không đúng tinh thần của Luật Di sản và Nghị định 109, vì Hội An được công nhận di sản là bao gồm cả quần thể khu phố cổ, cũng giống như Tràng An hay Hạ Long, du khách đặt chân lên là mua vé cho quần thể đó để cho tất cả những người dân chủ nhân đó được hưởng lợi. Còn nếu chỉ mua vé điểm tham quan đó thì chỉ có chủ nhân điểm đó được quyền lợi thôi.

Theo ông Sơn, hiện Hội An nhờ vào ô vé chung để trang trải cho việc bảo tồn, trùng tu di sản hay xây dựng cơ sở vật chất trong phố cổ, còn những ô vé riêng thì gần như trích lại cho các di tích tư nhân. Vé cho khách nước ngoài 120 nghìn đồng gồm 6 ô và khách Việt là 4 ô trong đó có ô tham quan chung (chùa Cầu, bảo tàng, điểm tham quan của nhà nước) ô riêng dành cho 1 nhà cổ, 1 hội quán và 1 di tích hỗn hợp.

Lãnh đạo TP Hội An cho biết, đây mới chỉ là đề án và sẽ làm từng bước trong đó chú trọng lắng nghe ý kiến từ nhiều phía như đơn vị lữ hành, người dân sau đó sẽ tiến hành họp báo. Việc triển khai từng bước và linh hoạt.