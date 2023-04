'Nóng' thông tin cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam 'dính chàm' vụ chuyến bay giải cứu

TPO - Nhiều vụ việc nóng được PV đặt câu hỏi với ngành chức năng tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp báo Thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I diễn ra chiều 4/4, trong đó có vụ cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Như Công - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam nêu về quan điểm của tỉnh trước thông tin cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bị đề nghị truy tố trong vụ "chuyến bay giải cứu".

“Về nội dung vụ chuyến bay giải cứu liên quan đến cựu lãnh đạo tỉnh bị đề nghị truy tố, hiện UBND tỉnh Quảng Nam chưa nhận thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an”, ông Công trả lời báo giới.

Liên quan đến vụ án này, ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số bị can có ông Trần Văn Tân - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bị đề nghị truy tố về tội danh “Nhận hối lộ”.

Đối với ông Trần Văn Tân, cơ quan điều tra cáo buộc, đầu tháng 2/2020, UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông này làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam, bị can Tân có 9 lần nhận tiền từ các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu trời xanh), Lê Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc công ty này).

Tại họp báo, thông tin việc UBND TP Hội An ban hành phương án tăng cường quản lý hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, trong đó quy định từ ngày 15/5 tất cả du khách khi vào phố cổ Hội An sẽ buộc phải mua vé đang gây xôn xao dư luận cũng được báo giới nêu ra.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam - cho hay, quy định thu phí tham quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo ông Tuấn, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan, ban ngành, xét thực tế thì HĐND tỉnh ban hành giá vé tham quan và đã có Nghị quyết 33 năm 2016 về một số loại phí, lệ phí. "

"Về phản ánh Hội An thu phí người dân tham quan phố cổ, Sở Tài chính sẽ làm việc cụ thể với địa phương này", ông Tuấn nói.

Về tình hình tai nạn giao thông tăng đột biến, người phát ngôn UBND tỉnh cho rằng vấn đề này được lãnh đạo rất quan tâm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra cũng như nhiều biện pháp để hạn chế tai nạn.