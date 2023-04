Phản ứng của Quảng Nam khi ‘đội sổ’ tăng trưởng kinh tế

TPO - Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm 10,9% khiến Quảng Nam đứng “top” dưới, thấp thứ 2 cả nước và thấp nhất trong 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung...

Chiều 4/4, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo. Nhiều vấn đề "nóng" trên địa bàn được phóng viên đặt ra với ngành chức năng.

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế địa phương (GRDP) quý I giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Quảng Nam có mức tăng trưởng thấp thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bắc Ninh); xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng giảm sâu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Nguyễn Hưng cho rằng, tình hình kinh tế bị lệ thuộc bởi 2 yếu tố, một là công nghiệp xây dựng giảm hơn 27%, thứ hai là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Hai lĩnh vực này chiếm cơ cấu GDP tỉnh hơn 50%.

Phần còn lại nông nghiệp chỉ tăng 3,5% và dịch vụ tăng 2,8% không kéo nổi nên GDP giảm.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bị giảm sâu do một số nguồn thu, lĩnh vực trọng điểm đạt thấp, đặc biệt nguồn thu chủ lực từ Tập đoàn Trường Hải.

PV Tiền Phong đặt câu hỏi về các giải pháp đặt ra trong thời gian tới để khắc phục tình trạng tăng trưởng âm.

Lãnh đạo Sở KH&ĐT cho hay, năm 2022 tăng trưởng rất cao, dương 11,2% tuy nhiên qua quý I/2023 bất ngờ giảm sâu.

"Đây là sự thay đổi rất nhanh chóng. Chúng tôi cũng có bất ngờ nhưng do tình hình kinh tế bị lệ thuộc bởi 2 yếu tố, một là công nghiệp xây dựng giảm hơn 27%, thứ hai là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Hai lĩnh vực này chiếm cơ cấu GDP tỉnh hơn 50%", ông Hưng nói.

Ông Hưng cho rằng, nhiều giải pháp đặt ra thời gian tới để “kéo” tăng trưởng đi lên, tập trung hỗ trợ vực dậy ở nhóm tăng trưởng thấp.

“Trong công nghiệp thì giảm mạnh nhất là công nghiệp chế tạo, đặc biệt nặng nhất là lĩnh vực công nghiệp ô tô thì sẽ tập trung hỗ trợ mảng này. Trước hết về tín dụng, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang giảm lãi suất vay, thực hiện về giảm 2% VAT; Tiếp tục hỗ trợ vào lĩnh vực giảm sâu hoặc tăng thấp. Về lâu dài cần thực hiện sớm quy hoạch tỉnh, hoàn thành quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, để thu hút đầu tư trong tương lai ngoài đẩy mạnh cải cách hành chính…”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bị đề nghị truy tố trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đến thời điểm này, UBND tỉnh chưa nhận được thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Liên quan việc vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo khiến 10 người tử vong tại huyện Núi Thành xảy ra ngày 14/4 đến nay vẫn chưa khởi tố, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Qua xác minh ban đầu, lỗi vi phạm giao thông thuộc về người tài xế đã tử vong. Theo quy định của pháp luật, người lái xe đã chết, cơ quan điều tra sẽ không ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên đây là vụ án đặc biệt quan trọng, có tính chất phức tạp, có thể có liên quan đến người giao xe, cũng như do tuyến đường do đó công an huyện Núi Thành vẫn đang tiếp tục làm rõ”, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.