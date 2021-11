Vàng SJC liên tục tăng giá, tiến sát mốc 59 triệu đồng/ lượng

TP - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước tháng 10 vừa qua đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với tháng 9 (chỉ thu hơn 72 nghìn tỷ đồng). Nhờ đó, luỹ kế thu ngân sách 10 tháng qua đạt 91% dự toán cả năm (tương ứng hơn 1,22 triệu tỷ đồng).

TP - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 10 tháng đầu năm 2021 ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhiều dự án với số vốn lớn đầu tư mới hoặc tăng vốn hứa hẹn thúc đẩy nền kinh tế sớm phục hồi sau giãn cách và là tín hiệu tích cực, triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam.

TPO - Người dân xã An Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) đang thu hoạch nước rươi đầu vụ với giá bán đạt cao nhất từ trước đến nay, khoảng 650.000đ/kg. Hàng loạt bếp điện từ đơn và đôi đang được giảm mạnh chỉ còn một nửa so với giá niêm yết, số lượng mua bán cũng tăng đột biến do giá gas tăng cao người dân chọn mua bếp điện về nấu.