Văn Quyết lập cú đúp, CLB Hà Nội áp sát tốp 3

15 phút trước

Hết giờ! Hà Nội FC 3-0 SLNA

Với các pha lập công của Văn Quyết và Joao Pedro, Hà Nội FC đã có được chiến thắng quan trọng trước SLNA. Kết quả này giúp đội bóng tím trở lại vị trí thứ 4 với 20 điểm, kém 1 so với Thể Công Viettel, 2 so với Thanh Hóa và 4 so với đội đứng đầu Nam Định.

Còn SLNA, mạch thăng hoa kết thúc, họ quay về vị trí thứ 13 đầy rủi ro.